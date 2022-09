Cote d'Ivoire: Fraude et prévention des risques électriques-La digitalisation pour lutter contre…

Le Jeudi 22 Septembre 2022, à l'espace Latrille Event deux plateau à eu lieu la Journée de l'innovation organisée par la Compagnie ivoirienne d'électricité, (Cie), par ailleurs, concessionnaire de la fourniture du service public de l'électricité en Côte d'Ivoire. Ce à l'initiative de la Direction générale de cette société. Belle occasion pour ce concessionnaire de présenter plusieurs innovations à la presse nationale et à certains structures publiques invitées dont l'Autorité nationale de régulation de l'électricité en Côte d'Ivoire, (Anare-Ci). Cette dernière en charge de la régulation, était représentée par son Directeur général Traoré Amidou. En autres sujets abordés par les experts et panelistes, citons : l'utilisation des compteurs intelligents et l'utilisation des drones dans la surveillance du réseau électrique et la lutte contre la fraude sur le réseau grâce à l'utilisation des compteurs intelligents. S'agissant de ce thème, Mathias Kouassi, Directeur général adjoint en charge de la distribution et commercialisation, a dit que « ce type de compteur permet d'accompagner le client au quotidien dans sa consommation donc sa facture et un gain de temps important lié au dépannage à distance. Plus de 2 800 000 compteurs intelligents sont déployés actuellement. D'ici 2025, nous comptons avoir 100% de compteurs télégérés sur Abidjan »

Par ailleurs, l'inspection du réseau électrique par les drones a été abordée. Mme Armelle Gnassou Epse Gelai Directrice adjointe, a dit que l'objectif de cette technique est d'optimiser la surveillance du réseau électrique afin d'anticiper sur les incidents majeurs du réseau. « L'utilisation des drones permet également de prévenir les risques électriques pour les collaborateurs également » a -t-elle précisé. A l'occasion de cette journée le Dg de la Cie, M. Amhadou Bakayoko, a dit : « (…) Notre engagement au quotidien est de vous fournir une électricité et un service de qualité pour améliorer la vie des populations et contribuer au développement durable pour la Cote d'Ivoire. »