Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 Septembre 2022

Burkina Faso : Insécurité- Un convoi de ravitaillement attaqué ; de gros dégâts

Un convoi de ravitaillement des populations, escorté par une unité du 14e Ria à destination de Djibo, a été la cible d’une attaque terroriste ce jour 26 septembre 2022 près de la localité de Gaskindé (Province du Soum, région du Sahel). L’attaque a malheureusement causé des dégâts humains et matériels. Des renforts ont été déployés dans la zone pour apporter assistance aux victimes et sécuriser la zone. Un bilan complet sera établi dès que possible. (Source : Burkina24)

Mali : Propos du Pm Malien à l’Onu- Dr Moussa Mara condamne

La dernière sortie le 24 septembre, à la tribune de l’Onu du Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga, contre l’Onu, la France, la Cedeao, la Côte d’Ivoire et son Président est condamnée par l’ancien locataire de la Primature à Bamako, Dr Moussa Mara, connu d’ordinaire pour être l’une des figures de la ligne dure de la scène politique malienne, compte tenu de son attachement à la souveraineté et l’intégrité territoriale du Mali.Dans un communiqué publié le 26 septembre 2022, Dr Moussa Mara salue la volonté affichée du gouvernement actuelle de travailler notamment à un retour à l’ordre constitutionnel et à la stabilité politique et sociale. (Source : Fratmat.info)

Cote d’Ivoire : Election Fédération Tae- Kwondo- Des candidats sur le terrain

Lors de la réunion de validation des candidatures, jeudi dernier, avec la Commission électorale indépendante, Abdoulaye Patrice Remarck et Bayou Charles étaient assis côte à côte. La complicité que dégageaient les deux Grands maîtres de Taekwondo en dit long sur leur engagement et leur détermination à diriger la fédération. Un an après sa première tentative infructueuse, Patrice Remarck profite de l’annulation de l’élection de Jean-Marc Yacé par la justice, pour revenir frapper à la porte de la faîtière. Cette fois, le champion du monde militaire des-76 Kg en 1991, deux fois médaillé de bronze aux championnats du monde Séoul 1985 (-76 Kg) et Copenhague 1993 (-73 Kg) a pris toutes ses précautions (Source :Fratmat. info)

Sénégal : Religion- Gamou 2022- Le Burd débute ce mardi

Tivaouane, capitale de la Tidianiyya, va célébrer le Gamou commémorant la naissance du Prophète Mo­hammed (Psl) le 08 octobre 2022. Le Burd débute le mardi 27 septembre. Après une pause de deux années, due à la pandémie à Covid-19, les autorités et les organisateurs du Mawloud ont fait le point sur les dispositions à prendre afin de permettre aux fidèles de célébrer dignement le Prophète (Psl)(Source : senegaalnet.com)

Guinée : Lutte contre la corruption- L’ancien Pm Kassory dans le box des accusés encore ce mardi

L'ancien Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané et Oyé Guilavogui ont comparu le lundi, 26 septembre 2022 devant la chambre de l'instruction de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (Crief). Pour cette audience, les débats ont essentiellement porté sur le renouvellement ou non des mandats de dépôts décernés contre les trois inculpés qui ont déjà passé six mois à la maison centrale de Coronthie. Après plusieurs heures de débat contradictoire entre toutes les parties y compris les inculpés, la chambre de l'instruction de la Crief a renvoyé l'affaire à ce mardi, 27 septembre 2022. ( Source : africaguinee.com)

Cameroun : Préparation Mondial Foot Qatar2022- Rigobert Song à la cherche la bonne formule

Le coach des Lions indomptables Rigobert Song Bahanag explique qu’il est dans une phase de rotation pour trouver le bon équilibre. Lors de la conférence d’avant-match Cameroun – Corée du Sud qui va se jouer ce mardi 27 septembre 2022, Rigobert Song s’est expliqué sur le choix tactique opéré lors de la rencontre contre l’Ouzbékistan. Rappelons que les Lions indomptables ont été battus avec un score de 2 buts contre 0. En conférence de presse, Rigobert Song a rassuré sur l’état d’esprit qui anime ses poulains. (Source : Actucameroun.com)

Tchad : Education nationale- Les enseignants menacent

Selon Tchadinfos, réuni en sa séance extraordinaire le 26 Septembre 2022, le bureau exécutif du Syndicat des enseignants du Tchad (Set) dit avoir examiné ‘’ minutieusement’’ la situation des enseignants dont les primes de craie et de documentation ont été ‘’coupées’’. Le Set exige le rétablissement de ces primes, leur rappel et le paiement des frais de transport des années 2020, 2021, 2022. Faute de quoi, il menace d’entrer en grève à partir du 3 octobre, date de la rentrée scolaire.

Gabon : Conseil de Sécurité de l’Onu- Libreville à la présidence à compter du 6 Octobre

À compter du 6 octobre prochain, le Gabon exercera la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, suivant l’ordre alphabétique anglais des noms des États membres. Face à la menace à la paix et à la sécurité internationale qui continuent d’augmenter de façon exponentielle et à la prolifération des groupes armés, le pays entend axer ses interventions sur les mécanismes capables de résoudre ces problématiques. Au cours de sa présidence, le Gabon songera à proposer des pistes de solutions visant à mettre terme au recours aux sanctions et participant à la construction des ponts de prospérité. De même, il travaillera à la réforme de l’Onu pour assurer une meilleure prise en compte des aspirations de l’Afrique. (Source : Gabonreview)