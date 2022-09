Cote d'Ivoire: Banque - Le plan de NSIA Banque Côte d'Ivoire pour poursuivre sa dynamique de croissance sur la période 2022-2026

La dynamique de croissance entamée par Nsia Banque Côte d'Ivoire depuis quelques années devrait se poursuivre, voire s'accroître, au cours des cinq prochaines années, surtout avec la bonne nouvelle du renouvellement, le 1er septembre dernier, du mandat de 3 ans de son capitaine, le DG Léonce YACÉ.

Si la Banque a accru la progression de sa rentabilité observée en 2021 avec un résultat net de 24 milliards de F Cfa contre 7 en 2020, rétablissant au passage son titre au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm), l'entreprise dirigée par Léonce Yacé entend bien en faire davantage sur les années à venir. " En 2021, nous avons réalisé un résultat net de 24 milliards de F CFA, contre 7 milliards en 2020, année marquée par diverses provisions de crédit et réglementaires, et par la crise sanitaire.

Notre programme stratégique 2022-2026 prévoyait 25 milliards de F CFA de bénéfice net en 2022. Nous y sommes quasiment. Cette performance valide donc les réformes et les grandes orientations du plan. L'année 2021 a été un exercice de test du dispositif, qui a montré son efficacité ", a apprécié Léonce Yacé dans un entretien accordé à Jeune Afrique.

Pour parvenir à cet objectif, la Banque pense, certes, s'appuyer sur les réformes engagées récemment en son sein ces dernières années et qui ont notamment permis de faire face à la crise sanitaire, mais surtout déployer son plan stratégique "Altitude" sur la période 2022-2026.

Décliné en 5 principaux axes à savoir l'augmentation de son emprise sur le marché en capitalisant sur l'accroissement de son portefeuille clients, l'accroissement de sa performance par une rentabilité élevée, la maîtrise des risques afin d'en faire un accélérateur de la performance et un cadre protecteur, la mise en avant de l'humain au cœur de sa croissance et la construction d'une image solide et innovante, il comporte plusieurs projets structurants. " Nous avons voulu aller au-delà d'un catalogue de bonnes intentions et y associer l'ensemble de nos effectifs.

Altitude est un ensemble de projets structurants avec des projections chiffrées, afin d'évaluer l'impact de chaque décision prise. Il met l'accent sur la croissance du produit net bancaire et de la clientèle grâce aux solutions numériques, sur la gestion des risques comme levier de rentabilité. Le programme est construit autour de l'humain en tablant sur une communication renforcée ", a présenté le DG, Léonce YACÉ.

L'exécution de ce plan prend en compte les grands chantiers initiés par la Banque depuis quelques années. En l'occurrence l'expansion de son réseau physique et la mise en place de solutions de banque à distance, l'amélioration de l'offre de financement des particuliers et l'accompagnement des entreprises avec la création de centres d'affaires dédiés.

" Entre 2012 et 2017, nous avons mené de front l'expansion du réseau, passé de 20 à 84 agences en Côte d'Ivoire. Cette expansion est aujourd'hui relayée par un projet de transformation numérique à travers notre solution de banque à distance. Nous allons également maintenir l'action de financement des particuliers dans l'acquisition de logements, et notre démarche commerciale en direction des PME a déjà été repensée, avec l'appui de la Société financière internationale (IFC). (... ) En 2017, NSIA Banque était présente dans deux pays, contre douze pour NSIA Assurances.

Aujourd'hui, nous avons trois filiales de plein exercice (Côte d'Ivoire, Bénin et Guinée) et deux succursales (Sénégal et Togo). NSIA Banque Bénin dispose d'un agrément unique, qui permet d'ouvrir des succursales dans les huit pays de l'Uemoa. La priorité pour nous est de choisir dans quels pays ouvrir nos prochaines implantations, pour améliorer notre couverture pays ", a indiqué Léonce Yacé. Il a saisi l'occasion pour faire des précisions sur plusieurs questions dont celle relative à l'affaire Saf Cacao. A ce sujet, il a rassuré les partenaires de la Banque et les populations.

" Beaucoup de travail a été effectué après la liquidation, tant avec le régulateur du café-cacao qu'avec le repreneur [SACC]. Aujourd'hui, il n'y a dans nos livres aucune créance SAF Cacao. Et les financements accordés au repreneur se dénouent correctement. Il n'y a aucune raison de penser qu'il y aura des difficultés à venir ", a promis Léonce YACÉ dont la qualité de gestion et de management à la tête de l'institution bancaire vient d'être reconnue par ses mandants.