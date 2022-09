Seychelles: La TDB continuera à soutenir l'économie du pays, déclare le président de la banque

La Banque de développement du commerce d'Afrique orientale et australe (TDB) cherche à stimuler les secteurs du logement et des soins de santé, entre autres aux Seychelles, a déclaré lundi un haut responsable.

Le président du TDB, Admassu Tadasse, a fait cette déclaration à la presse après une visite de courtoisie au président Wavel Ramkalawan à State House.

"Nous avons parlé de ce que nous avons fait pour soutenir l'économie des Seychelles dans le passé, de ce qui est en cours et de ce que nous allons continuer à faire à l'avenir", a-t-il ajouté.

M. Tadasse et sa délégation sont aux Seychelles pour discuter des moyens par lesquels les deux parties peuvent travailler ensemble.

"Nous aidons à construire les marchés des capitaux pour les actions et les obligations, mais nous examinons également les secteurs du logement et de la santé en plus de l'immobilier", a-t-il expliqué.

Le dernier accord en cours entre les Seychelles et la banque c'est d'aider Air Seychelles à rembourser sa dette envers Etihad.

"Sur la base des négociations avec les administrateurs et les créanciers, le gouvernement a contracté un emprunt auprès de la Banque de développement du commerce pour rembourser cette dette avec Etihad qui aidera à retirer les garanties sur les deux twin otters", a déclaré M. Hassan aux membres de l'Assemblée nationale la semaine dernière.

Le transporteur national des Seychelles a annoncé un plan de sauvetage en janvier de cette année, dans lequel les Seychelles ne rembourseront que 27,8 millions de dollars sur la dette initiale de 76 millions de dollars due aux détenteurs d'obligations. Le plan de sauvetage de la compagnie aérienne nationale a été élaboré dans le cadre d'un accord entre les administrateurs et les créanciers de la compagnie.

La banque a déjà été active dans le secteur du tourisme et M. Tadasse a déclaré qu'"à l'avenir, nous sommes ravis de poursuivre notre parcours en tant que partenaire fiable et solide du processus de développement économique des Seychelles".

La Banque de commerce et de développement de l'Afrique orientale et australe (TDB) a été créée en 1985 et est une institution de financement du développement de qualité supérieure. Elle dessert 22 économies de sa région et a pour mandat de financer et de favoriser le commerce, l'intégration économique régionale et le développement durable.

Aux Seychelles, la banque a participé à l'acquisition de Cable & Wireless Seychelles à Liberty Latin America, par CWS Investment Ltd - un groupe d'entrepreneurs seychellois. L'accord conclu en novembre 2019 est également le plus gros accord de l'institution financière aux Seychelles en une décennie avec un montant total de 107,5 millions de dollars et 70 millions de dollars, qui a été arrangé par TDB.