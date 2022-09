Sénégal: Croissance et réduction de la pauvreté - L'économiste Khadim Bamba Diagne décèle les racines du mal

Le déphasage entre le taux de croissance et son impact réel sur les populations est net, soutiennent chercheurs, chefs d'entreprises et décideurs. Ainsi selon l'économiste Khadim Bamba Diagne, de la faible contribution des entreprises sénégalaises à sa réalisation.

Il s'exprimait ainsi, samedi dernier, lors du symposium sur la promotion de l'investissement en Afrique et de l'engagement durable.

Chaque année, le pouvoir se félicite de la réalisation d'un taux de croissance économique important. Des chiffres qui ne reflètent pas la réalité économique du pays, selon beaucoup d'observateurs. Des chercheurs, chefs d'entreprises et décideurs ont décrypté ce paradoxe, samedi dernier lors du Grand rendez-vous des Affaires organisé par Global Tours. L'économiste Dr Khadim Bamba Diagne pointe la faible contribution des entreprises sénégalaises dans la réalisation dudit taux.

Selon lui, 60 à 65 % des Sénégalais évoluent dans le secteur primaire, c'est-à-dire dans la pêche, l'élevage et l'agriculture. A l'en croire, ces 60 % n'apportent que 17 % du taux de croissance. " Le secteur qui crée beaucoup plus d'activités, c'est celui tertiaire. C'est le secteur secondaire qui permet aux jeunes de trouver l'emploi. Dans ce secteur, depuis 1960, on tourne entre 21 et 23 % du taux de croissance. Il y a 21 % des Sénégalais qui sont dans ce secteur et ne produisent que 23 % du taux de croissance. On est à 85 % de la population sénégalaise qui n'apportent que 40 % du taux de croissance ", explique-t-il.

L'économiste Dr Khadim Bamba Diagne, qui participait au panel sur la contribution des acteurs économiques à l'employabilité des jeunes au Sénégal, souligne que c'est le secteur tertiaire qui tire la croissance économique d'un pays. Les deux sous-secteurs qui tirent le plus la croissance économique, poursuit-il, sont ceux financiers et les télécommunications. " Malheureusement, ces sous-secteurs ne nous appartiennent pas. Les entreprises qui créent la croissance, échappent aux Sénégalais ", dit-il.

Pour lui, la croissance appartient à celui qui produit. " Quand les gens parlent de croissance extravertie, ils s'adressent à ces sous-secteurs. Ils partent des fruits de la croissance. La croissance appartient à ceux qui ont contribué à sa réalisation ", justifie-t-il sur le fait que les populations ne se retrouvent pas sur les chiffres brandis par l'Etat. Dans son diagnostic, Dr Diagne fait savoir que l'Etat doit appuyer les entreprises locales.

Plus l'entreprise sénégalaise gagne des marchés, dit-il, plus elle recrute. " Moins de 30 % des entreprises nationales offrent des salaires décents. Une entreprise qui ne gagne pas de marchés dans son pays, elle ne pourra pas les gagner à l'extérieur. Tout bien importé tue un travail à l'intérieur du pays ", poursuit-il.

Chef d'entreprise, Ibrahima Sarr estime que l'employabilité des jeunes est une question sérieuse. Et cela n'est pas seulement valable pour le Sénégal. " Le contexte actuel est à l'entrepreneuriat. Notre école forme des diplômés, mais n'offre pas de qualifications. Les pays européens ont su créer des métiers dans le domaine de l'industrie ", soutient-il.

