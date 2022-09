Cote d'Ivoire: Soutenance de licence en journalisme - L'étudiante Mobio Cécile - "Pourquoi nous avons travaillé sur l'intelligent. tv"

Mobio Cécile donne les raisons pour lesquelles elle a soutenu sa licence en journalisme sur l'Intelligent. TV

"Travailler le jour et produire un document de près de 80 pages n'est pas chose évidente ", c'est ce qu'a fait savoir Dr Zohoré, le président du jury, lors de la soutenance de Licence en journalisme de Mobio Huémin Cécile.

C'était le mardi 13 septembre 2022 à la salle Fatou Sidibé de l'Institut des Sciences et Techniques de la Communication d'Abidjan -Cocody. L'étudiante ,Mobio Cécile ,devient alors diplômée en journalisme. Elle a soutenu sa Licence avec le sujet "contenu éditorial et modèle économique des web TV en Côte d'Ivoire : Cas de L'intelligent .TV" .Vu la pertinence et l'originalité, le jury lui a octroyé la mention bien . Le président du jury ,Dr Zohoré a félicité l'étudiante pour son courage et sa détermination et lui a souhaité bon vent pour la suite.

Mobio Cécile explique le choix du sujet

Après les résultats , Mobio Cécile a expliqué le choix du sujet. " L'ambition est de plus tard créer une web TV . Raison pour laquelle nous avons voulu travailler sur cette nouvelle Web TV et aussi, nous avons voulu être la première personne pourquoi pas à faire des travaux de recherches sur elle (... ) Ce travail a commencé depuis 2021 et à la base, c'était une proposition de notre enseignant, Docteur David Youant, journaliste et fondateur d'une agence de presse. Après plusieurs propositions de sujets de mémoire faites, il nous a suggéré de nous intéresser à l'Intelligent.TV , une Web TV d'avenir. Chose que nous avons fini par accepter et travailler dans ce sens.

Difficultés rencontrées

Mobio Cécile dit avoir rencontré quelques difficultés:

"Effectivement, nous avons rencontré des difficultés, la Web TV étant nouvelle ,il nous a été difficile de trouver des documents . Il nous a fallu faire assez de recherches. Aussi il y avait l'indisponibilité de certains ouvrages. Mais on notera en fin de compte que le travail a payé".

Rappelons que le jury de ce jour était composé de Dr Zohoré, juriste et président du jury, le directeur de mémoire, Kouadio Théodore et l'instructeur Honoré Kouamé, tous deux journalistes.