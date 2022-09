Togo: Une Ecole Polytechnique pour les techniciens et ingénieurs

Former et créer des techniciens supérieurs, des ingénieurs et des docteurs dans le domaine des sciences de la technologie en formation initiale,, l'Université de Lomé revient à la charge avec l'ouverture d'une École Polytechnique. Le ton est donné par Majesté Ihou Wateba, ministre togolais de l'Enseignement supérieur, au conseil des ministres vendredi dernier.

Fruit de la fusion de deux écoles spécialisées de l'enseignement supérieur public, à savoir l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs (ENSI) et le Centre Informatique et de Calcul (CIC), l'EPL va révolutionner la formation universitaire à l'UL en offrant des formations dans les parcours licence professionnelle, master-ingénieur et doctorat, ainsi que des doubles diplômes master-ingénieur et docteur-ingénieur avec des partenaires internationaux, sans oublier les services d'expertise et de conseil.

D'après l'UL, l'Ecole Polytechnique de Lomé créée par arrêté n° 090 bis/2021/MESR du 16 juillet 2021, assurera également des formations continues diplômantes et certifiantes des techniciens supérieurs et des Ingénieurs.

Parti de là, la structure jouera pleinement son rôle d'acteur clé dans l'économie de la connaissance au niveau national et de levier pour le développement industriel du Togo.

Pour rappel, l'EPL ouvre ses portes, dès cette rentrée académique 2022-2023. Les recrutements pour la toute première promotion de l'Ecole Polytechnique de Lomé, se feront sans les grades de Licence, Master et Doctorat. Les dossiers de candidature peuvent être consultés sur le site de l'UL : www.univ-lome.tg.