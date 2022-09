Congo-Brazzaville: Gouvernement - Juste Désiré Mondelé délégué auprès du ministre de l'Intérieur de la Décentralisation

Spécialiste en gestion des collectivités locales, le nouveau ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, arrive dans un domaine qu'il semble bien maîtriser au regard de son profil.

Conseiller spécial du président de la République, chef de département politique de 2016 à sa nomination au gouvernement, le 24 septembre, Juste Désiré Mondelé est promu au moment de la réhabilitation du ministère de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local. En effet, dans le gouvernement Makosso I, ce département avait été supprimé pour laisser place au ministère de la Sécurité et de l'Ordre public ainsi qu'à celui de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et du Développement local.

51 ans, Juste Désiré Mondelé est marié et père de cinq enfants. Le nouveau ministre en charge de l'Intérieur connaît bien les rouages de la politique ainsi que de l'administration publique et privée. Détenteur d'un diplôme d'études supérieures spécialisées, option Gestion des collectivités locales, obtenu à l'université Paris-Est-Créteil Paris XII, Juste Désiré Mondelé a également une maîtrise en sciences politiques et administration publique, de l'université de Bucarest, en Roumanie. Il est expert à la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique centrale.

Lorsqu'on lui demande ses premières impressions, il a réservé ses premiers mots au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui a bien voulu l'intégrer à son école du savoir, d'apprentissage, de la rigueur et de la compétence. Il a aussi traduit sa gratitude au Premier ministre, chef du gouvernement. " C'est un sentiment de responsabilité, d'humilité, mais je pense que le défi sera relevé puisque je suis placé sous l'autorité d'un homme d'expérience, le ministre Zéphirin Mboulou ", a déclaré le nouveau ministre délégué.

Secrétaire général du Club 2002, Parti pour l'unité et la République, une formation politique de la majorité présidentielle, Juste Désiré Mondelé est député de la première circonscription électorale de Ouenzé, cinquième arrondissement de Brazzaville depuis 2017. Directeur général de la Société congolaise des manutentions des bois, une société de droit privé basée à Pointe-Noire (2008), l'ancien élève du lycée de Pointe-Noire II (Bac D en 1993) est Grand officier dans l'ordre du mérite congolais.

Il est auteur de trois ouvrages dont " Enjeux et perspectives ; diversification économique au Congo Brazzaville ", paru en 2018 aux éditions Jean Picollec, Paris, France ; " Evolution et mutations de l'Etat en République du Congo ", en 2021 aux éditions L'Harmattan, Paris, France.

Bien que placé sous l'autorité du ministre Raymond Zéphirin Mboulou, Juste Désiré Mondelé, qui a un profil de gestionnaire des collectivités locales, est attendu au tournant dans un domaine qui a encore beaucoup de défis à relever, notamment la décentralisation. " Je pense que la modeste expérience acquise au cabinet du chef de l'Etat va nous permettre aussi de pouvoir continuer à aller vers ce nouveau challenge ", a-t-il conclu.