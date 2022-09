Congo-Brazzaville: Sports de combat - Oünko s'engage dans la relance du catch congolais

Entré dans les oubliettes depuis plusieurs années, le catch retrouve ses lettres de noblesse au Congo, grâce aux initiatives de la plateforme Oünko qui redonne de la valeur à ce sport en organisant des combats. Le plus récent et plus émouvant est celui qui a mis aux prises, le 25 septembre à Brazzaville, l'artiste Makhalba Malecheck au champion Nina Chaleur.

L'organisation des combats de catch par Oünko marque le retour, avec succès, de ce sport au Congo. Le gymnase Henri-Elendé a vibré, le 25 septembre, au rythme des prouesses des catcheurs évoluant à Brazzaville. Les organisateurs ont, en effet, mis les bouchées doubles afin de réussir ce défi. La réussite et le spectacle étaient visibles, en commençant par la sécurité, l'engouement du public, la qualité du ring jusqu'aux coulisses.

Plus d'une dizaine d'athlètes ont livré des combats à l'image du catch américain, dont le combat le plus attendu a tenu ses promesses, puisque la super star de catch et champion de boxe, Antony Mvoulanké dit Nina Chaleur, a mis en exergue son talent devant l'artiste musicien et pratiquant de kung-Fu, ainsi que du judo, Junior Serge Elion-Nkou, alias Makhalba Malecheck. Ce dernier n'a pas permis à son adversaire de déployer toutes ses techniques. Finalement, les autres catcheurs sont intervenus en faveur de l'artiste, mettant ainsi Nina Chaleur K.O.

Selon le promoteur de la plateforme Oünko, Olivier Giziz, les athlètes sont toujours prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes lors des combats afin de répondre aux attentes des spectateurs. " Oünko promeut le catch professionnel en mettant en valeur la culture congolaise. Ici, nous valorisons l'aspect acrobatique, technique et physique de ce sport. Prochainement, vous aurez des spectacles à la hauteur de notre engagement. Nous travaillons avec les catcheurs de plusieurs pays d'Afrique et nous promettons le meilleur aux amoureux de ce sport ", a-t-il expliqué.

Notons qu'Oünko est un concept congolais qui promeut le catch professionnel partout en Afrique. Contrairement aux catchs occidentaux, Oünko met en valeur la culture africaine tout en bannissant le fétichisme.