Congo-Brazzaville: Trêve FIFA - Les blessés Kebano et Akolo quittent le rassemblement des Léopards

Deux joueurs ont été contraints de quitter le rassemblement des Léopards à Casablanca, au Maroc, où ils sont en stage dans le cadre de la trêve de la Fédération internationale de football association (Fifa). Neeskens Kebano et Chadrack Akolo sont donc rentrés au sein de leurs clubs, respectivement à Fulham en Premier League anglaise et Saint Gallien en Première division suisse, blessés lors du premier match amical des Léopards contre les Etalons du Burkina Faso.

Neeskens Kebano a été obligé de quitter l'aire du jeu à la 18e mn, après avoir senti des douleurs à la cuisse. Chadrac Akolo a pris sa place, avant de sortir lui aussi, touché et laissant sa place à Arnaud Lusamba pour sa première titularisation avec la sélection.

Dans le communiqué de la direction de communication de l'équipe nationale, en accord avec le sélectionneur et manager Sébastien Desabre, on peut lire : " Le staff technique des Léopards séniors A informe le public sportif congolais et international que pour cause des blessures et à la demande de leurs clubs respectifs, les joueurs internationaux Neeskens Kebano et Chadrack Akolo, sociétaires de Fulham (Angleterre) et Saint Gallien (Suisse), sont remis ce jour à la disposition de leurs clubs, afin d'assurer la continuité de leur prise en charge médicale en clubs ".

Ils seront donc absents contre les Lones Stars de la Sierra Leone, ce 27 septembre, pour le second match amical Fifa. Notons que Chancel Mbemba de l'Olympique de Marseille n'avait pas fait le déplacement de Casablanca, blessé lui aussi lors du match contre Rennes en Ligue 1 française avant la trêve internationale.