Congo-Brazzaville: Renforcement des capacités - Initiation aux techniques bibliothéconomiques

Un atelier d'initiation aux techniques bibliothéconomiques, à l'intention du personnel de la Bibliothèque nationale du Congo, s'est ouvert le 26 septembre dans la salle de lecture éponyme, sous les auspices du conseiller aux Lettres, à l'Edition et à la Vulgarisation, Claure Kombo.

Depuis quelque temps, le personnel de la Bibliothèque nationale du Congo souffre d'un déficit criant de formation dans le domaine où il devrait plutôt exceller. Ce qui a pour conséquence une mauvaise organisation du travail et un amateurisme devant les usagers, a indiqué le directeur de cette structure, à l'occasion de l'ouverture de cet atelier. C'est fort de ce constat qu'il est organisé, à l'intention du personnel, cet atelier d'initiation aux techniques bibliothéconomiques afin qu'il reçoive une formation de base en vue de le rendre plus performant.

Programmé du 26 septembre au 4 octobre, cet atelier a pour objectif de doter le personnel des moyens et de ressources nécessaires pour le travail qui lui incombe à la bibliothèque. Il lui permettra aussi d'acquérir la maîtrise des notions fondamentales liées à la gestion de la bibliothèque, de comprendre le rôle et les missions d'une bibliothèque ; d'étudier la typologie des bibliothèques et la description du livre; d'apprendre le traitement intellectuel des ouvrages avant de les placer sur les rayons ; bref, comment animer une bibliothèque pour la rendre attractive. Car, travailler dans une bibliothèque, a dit le directeur, ce n'est pas seulement collecter et conserver les supports documentaires, mais c'est également et surtout connaître les techniques visant à les rendre disponibles au public de façon qu'ils soient consultés aisément.

Ouvrant l'atelier au nom du ministre de la Culture et des Arts, le conseiller aux Lettres, à l'Edition et à la Vulgarisation, Claure Kombo, a dit que son organisation comble les attentes du ministère. En effet, sans la formation, l'on sombre généralement dans la routine, l'approximatif, avec ce que cela comporte. Il est par conséquent heureux que cette session de formation fasse des émules auprès des autres structures. " Nous ne pourrons jamais atteindre des objectifs qui nous sont assignés sans une certaine expertise. Ce rendez-vous du donner et du recevoir est une très belle opportunité pour vous. Je souhaite que vous en tiriez le plus grand bénéficie en étant assidus et attentifs aux nouveaux éléments de langage et aux techniques qui vous seront prodigués ", a-t-il déclaré.

Il a indiqué que cet atelier permettra au personnel de cette bibliothèque de consolider ses connaissances grâce aux outils qui seront mis à sa disposition. " Les enseignements que vous recevrez devraient être d'une grande utilité dans votre travail de tous les jours. Je souhaite que vous puissiez les capitaliser et les mettre en pratique pour la plus grande visibilité de notre ministère ", a-t-il lancé.