Afrique de l'Ouest: Zone UEMOA - La Côte d'Ivoire principale fournisseur du Sénégal au mois de juillet

Les importations de biens du Sénégal en provenance de la zone UEMOA, au mois de juillet 2022, ont baissée de 25,3% pour s'établir à 6,9 milliards, contre 9,2 milliards en juin.

L'information est contenue dans la dernière publication " Point mensuel de conjoncture @Septembre 2022 " de la Direction de la prévision et des études économiques(Dpee).

Elles représentent 1,1% de la valeur totale des importations de juillet, soit en baisse de 11,7% comparé au mois précédent. Avec une part de 91,2%, la Côte d'Ivoire est restée le principal fournisseur du Sénégal dans la zone.

Toujours selon la même source, les principaux produits importés de ce pays partenaire ont été les matières plastiques artificielles (13,7%), les " tabacs brutes et fabriqués " (11,9%), les " fruits et légumes comestibles " (9,8%), les " huiles et graisses animales et végétales " (6,6%) et les " papiers, cartons et applications " (6,6%).