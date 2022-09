Congo-Brazzaville: Sélection nationale - Arnaud Lusamba porte enfin le maillot de la RDC

Binational né en France et formé à l'AS Nancy Lorraine, passé par Nice, Cercle de Bruges en Belgique et Amiens en L2 France, le milieu offensif, Arnaud Lusamba, a accepté de porter le maillot des Léopards de la République démocratique du Congo (RDC), pays de ses parents.

Le joueur a répondu présent à l'appel du sélectionneur Sébastien Desabre pour le stage de Casablanca, à l'occasion de la trêve Fédération internationale de football association. Il a fait sa première apparition avec la sélection congolaise, lors de la défaite contre le Burkina Faso, entré en jeu à la place de Chadrac Akolo dans les dernières minutes du match.

Arnaud Lusamba s'est exprimé sur la page Facebook de la Fédération congolaise de football association au sujet de sa venue chez les Léopards, lui qui n'avait jamais été appelé par le passé pour faire partie de cette sélection. " J'ai 25 ans et joue actuellement à Alanyaspor, en Turquie. J'honore ma première sélection avec les Léopards ", a-t-il d'emblé déclaré.

Et de continuer : " C'est un honneur, une joie, beaucoup d'émotions. C'est différent d'être en club, parce que là, on porte le maillot et on représente tout un pays, toute une nation, donc, forcément il y a plus de pression, c'est vraiment un honneur et je suis très content d'être ici. C'est un rêve pour tous les Congolais de porter ce maillot, moi j'ai la chance de pouvoir le porter ". Le nouveau Léopard a indiqué être " un joueur qui donne toujours tout, qui va tout donner pour le pays, pour l'équipe, toujours être à fond. Je suis motivé et fier de porter ce maillot parce que c'est mon pays, celui de mes parents, et je ne me voyais pas porter le maillot d'une autre nation ".