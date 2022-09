Congo-Brazzaville: Football - Sébastien Desabre relève le manque de caractère des Léopards face aux Etalons

Le sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo (RDC), Sébastien Desabre, s'est exprimé sur le match en amical pour le compte de la trêve de la Fédération internationale de football association (Fifa), perdu 0-1 le 23 septembre au stade Père Jego de Casablanca, contre le Burkina Faso. C'était la première du technicien français sur le banc de la sélection A de football de la RDC, lui qui conduit le stage des Léopards dans la vile portuaire marocaine.

Parlant des deux rencontres amicales contre le Burkina Faso (match perdu) et la Sierra Leone, le 27 septembre, Sébastien Desabre a indiqué : " Je l'avais dit, ce sont des matches intéressants à jouer contre de très bons adversaires ", ajoutant : "J'ai trouvé que c'était un match d'un bon niveau entre les deux belles équipes, deux sélections africaines. Après, on a senti l'équipe du Burkina Faso beaucoup plus prête. Sur l'aspect défensif, tactiquement, j'ai trouvé que c'était intéressant, on a manqué des liens entre les lignes, on sent qu'on doit vraiment travailler cet aspect de cohésion de l'équipe. Ce n'est pas forcément surprenant vu les derniers résultats de l'équipe... ".

Pour lui, un résultat d'égalité aurait été mieux. " Je dirais que globalement un match nul aurait été plus logique au vu de sa physionomie. Je regrette qu'on a loupé cette entame de seconde mi-temps, et puis, peut-être en ayant ouvert le score en première mi-temps sur l'une de nos occasions, on aurait pu avoir un autre résultat ", a-t-il dit.

Dans sa lecture de chaque compartiment du jeu, le sélectionneur des Léopards a relevé : " Dans l'ensemble, on ne peut pas ressortir un secteur en particulier. Sur l'aspect défensif, on a concédé peu d'occasions et on a fait preuve de solidité; sur la récupération elle-même du ballon, on a manqué de densité athlétique à l'intérieur du jeu ; après, sur toutes les exploitations d'attaque rapide qu' on a pu faire, c'était assez intéressant ".

Les Léopards, a souligné Sébastien Desabre, ont manqué de caractère. " Globalement, ce qui a un peu manqué à l'équipe c'est le caractère, on doit trouver des leviers pour être plus agressifs sur nos actions offensives, pouvoir les terminer de manière efficace. On a des joueurs qui ont fait de bonnes prestations, d'autres moins bonnes, c'est la vie d'un match et j'en tirerai les enseignements à la fin de ce stage ", a promis le sélectionneur.

D'après lui, l'équipe a été gentille au cours de cette rencontre. " On est déçu d'avoir perdu un match, mais ça fait partie de l'évaluation qu'on fait, il y a certains "step by step" comme on dit, en sachant qu'on évalue. Mais la qualité première d'une équipe nationale, c'est sa cohésion, la relation entre les joueurs, entre les lignes sur le terrain et à l'extérieur. On doit avoir une dynamique solide, l'enthousiasme et gagner. Ce caractère-là me caractérise dans mes fonctions et je veux que mon équipe l'ait... Il faut qu'on passe vraiment à un autre niveau d'agressivité positive sur le terrain, je les ai trouvés un peu trop gentils ", a laissé entendre Sébastien Desabre.

A propos du match de ce 27 septembre, il va remanier sa composition du onze de départ. " ... On va donner du temps de jeu à certains joueurs, il était important sur ce match de Burkina qu'on puisse voir une certaine ossature, et puis contre la Sierra Leone poser de bonnes questions. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qu'on va voir évoluer, tout cela dans le cadre de pouvoir faire un audit, une évaluation profonde des forces en présence, pour pouvoir améliorer le groupe et commencer à mettre les bases des choses qui sont d'un niveau supérieur à ce qu'on voit aujourd'hui ", a-t-il dit.