Congo-Kinshasa: Kourash / 18e championnat d'Afrique - La RDC a glané six médailles d'or à Port Elisabeth

La République démocratique du Congo (RDC) a bien participé au 18e championnat d'Afrique juniors, séniors et vétérans de kourash, en août dernier à Port Elisabeth, en Afrique du Sud. La délégation congolaise s'est composée de sept athlètes qui ont ramené six médailles d'or.

L'athlète Laurette Philippe Muisi a gagné deux médailles d'or, dont une dans la catégorie de -57 kg junior, et une autre en senior dame. Yannick Ekondjo a pour sa part grappillé une médaille d'or chez les -73 kg senior masculin; Dieuleveut Mbaku a glané une médaille d'or dans la catégorie de -81 kg ; Jude Musedju la médaille d'or dans la catégorie -90 kg senior masculin et Beaugus Bonianga Mpeku dans la catégorie vétérans messieurs.

Notons que trois athlètes sont partis de Kinshasa conduits par le président de la Fédération congolaise de kourash, Francis Yafale. Il s'agit de Laurette Philippe Muisi (-57 kg senior dame), Ekondjo Yannic (-73 kg senior masculin) et Mbaku Dieuleveut (-81 kg senior masculin). Ils ont fait la jonction avec ceux évoluant au pays de Nelson Mandela, notamment Jude Musedju (-90 kg senior masculin), Mbiya Kaya Benel (-90 kg junior masculin), Bompema Hervé (-66 kg senior masculin) et Bonianga Mpeku Beaugus (vétéran masculin). En marge de cette compétition, deux athlètes, Jude Musedju et Beaugus Bonianga Mpeku, avaient pris part, le 5 août à Port Elisabeth, à un séminaire pour arbitres et coachs.

Il sied de l'indiquer, la Fédération congolaise de Kourash a participé à cette compétition continentale sur fonds propres, sans l'appui de l'Etat congolais. Mais l'hymne national a été exécuté à Port Elisabeth pour honorer la patrie victorieuse de six médailles d'or. La RDC a pris part à cette joute sportive aux côtés d'autres pays tels le Zimbabwe, la Namibie, le Mozambique, le Botswana, le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Tanzanie, l'Angola, le Cameroun, le Congo et le pays hôte, l'Afrique du Sud.

Selon le dictionnaire numérique wikipédia, le kourach (ou kurash, mot ouzbek signifiant " lutte ") est un style de lutte traditionnelle d'Asie centrale, où il est un élément important des fêtes de Sabantuy, Akatúj et Djien. Il est pratiqué en Ouzbékistan et au Tatarstan. La spécificité de ce type de lutte est que les lutteurs se saisissent de leurs adversaires au moyen de serviette. " C'est surtout son grand dynamisme, sa vitesse d'exécution et son côté spectaculaire qui le rend populaire. Son style et la veste utilisée le fait ressembler au " judo traditionnel ", mais il est bien plus ancien. C'est un sport très apparenté au judo, ainsi qu'au sambo (russe) qu'il a inspiré ", explique-t-on.