Cote d'Ivoire: Microfinance - Baobab Côte d'Ivoire fait sa rentrée et signe une convention de financement avec la Banque européenne d'investissement

Un fonds pour faciliter l'accès aux crédits au secteur des micro-entrepreneurs et PME. Baobab Côte d'Ivoire a procédé à la signature d'une convention d'un prêt d'un montant de 11 millions d'euros (plus de 7 milliards de FCFA), octroyé par son partenaire historique la Banque européenne d'investissement (BEI).

C'était le vendredi 16 septembre 2022 à Abidjan-Cocody, à l'occasion de la rentrée solennelle de l'institution de microfinance. Pour M. Ruben Dieudonné, Directeur général de Baobab Côte d'Ivoire, cette convention cadre avec la mission de l'institution qu'il dirige, à savoir simplifier les services financiers pour les entrepreneurs et libérer leur potentiel. " Nous proposons aux particuliers et aux micro-entrepreneurs des services financiers de qualité notamment du crédit, de l'épargne et bien plus.

Les montants de nos prêts vont de 100 000 FCFA à plus de 300 000 000 de FCFA afin de répondre à tout type de financement" a-t-il précisé. Non sans souligner qu'une baisse historique générale a été appliquée sur l'ensemble des taux de sa structure, afin de mieux accompagner ses clients et de faciliter, globalement, l'accès à des services financiers de qualité aux entrepreneurs, notamment ceux du secteur informel en Côte d'Ivoire.

De son côté, Mme Jane Feehan, représentante régionale de la BEI en Afrique de l'ouest, a indiqué que cet accord s'inscrit dans sa dynamique d'améliorer l'accès au financement des entrepreneurs à travers l'Afrique. " Le nouveau partenariat confirmé avec Baobab Côte d'ivoire permettra aux entreprises ivoiriennes de développer et créer des emplois en ces temps difficiles " a-t-elle souligné, ajoutant que la BEI travaille avec des partenaires financiers locaux de premier plan pour accroître les opportunités et créer des emplois.

Faut-il le noter, Baobab Côte d'Ivoire, c'est, au 31 août 2022, plus de 110 milliards de FCFA d'encours de crédit; 60 milliards d'encours épargne; 99,3 milliards de crédit décaissés; 697 employés avec un portefeuille clients de 206 423 personnes. Elle possède également 35 agences réparties sur le territoire national et 250 points relais correspondants. Avec 26% de parts de marché, Baobab Côte d'ivoire est aujourd'hui le leader en encours de crédit dans le secteur de la microfinance.