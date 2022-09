Afrique: Daglo rencontre Envoyée de l'UE pour la Corne du continent

Khartoum — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Mohamed Hamdan Daglo, a reçu l'envoyée de l' Union Européenne (UE) pour la Corne de l'Afrique, Mme Annette Weber, en présence du Directeur du Département Politique du Palais Républicain, Ambassadeur Hassan Al-Arabi, et du Directeur du Département Européen du Ministère des Affaires Etrangères, Ambassadeur Khaled Moussa. La réunion a discuté les relations entre le Soudan et l'UE et les efforts nationaux pour le consensus politique, ainsi que les développements dans la région de la Corne de l'Afrique.

Le Vice-Président du Conseil Souverain à exprimé à l'Envoyée Européenne son appréciation aux grands efforts déployés par l'UE pour réaliser la stabilité au Soudan et dans la région de la Corne de l'Afrique et a affirmé la position de la composante militaire et son engagement à se retirer de l'action politique, ainsi que la nécessité de former un gouvernement pleinement civil, en appelant toutes les parties à faire des concessions nationales afin de maintenir la sécurité et la stabilité du pays.

D'autre part, il a souligné l'importance pour l'UE de fournir le soutien nécessaire au processus de paix, en particulier les arrangements de sécurité, et de ne pas lier l'aide humanitaire et de développement aux développements politiques dans le pays.

Pour sa part, Annette Weber a souligné que les efforts de l'UE entrepris pour encourager les forces politiques et civiles à parvenir à un accord sur la complétion de la période de transition.

Elle a salué l'annonce de la composante militaire de se retirer du travail politique et de paver la voie devant la formation d'un gouvernement civil.

D'autre part, le Vice-Président du Conseil de Souveraineté a souligné que la crise en Éthiopie est interne et devrait être résolue à travers la négociation pacifique.