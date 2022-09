Ile Maurice: Le prix des carburants fait jaser

Les prix à la pompe enflamment les débats et tous les protagonistes demandent des comptes à la " State Trading Corporation " (STC). La STC peine à faire croire qu'elle ne peut pas baisser les prix de l'essence et du diesel, comme c'est la tendance sur le plan mondial. Son communiqué en forme de tableau émis vendredi vise à expliquer au public pourquoi une baisse sur le plan international ne se reflète pas directement sur les prix à la pompe. Elle veut aussi démontrer qu'elle n'a engendré des profits sur les carburants qu'à deux reprises depuis 2021. Cependant, un document numérique avec le cours des produits pétroliers d'Arabian Gulf Platts démontre que l'essence et le diesel sont à un prix inférieur comparé aux prix de référence souvent communiqués par la STC.

Dans le tableau publié vendredi, la STC laisse comprendre que l'essence et le diesel sont souvent commercialisés chez les détaillants à un prix inférieur. D'où les pertes enregistrées depuis décembre 2021. Le communiqué donne aussi des chiffres pour chaque cargaison. Par exemple, pour celle du 9 avril, l'essence aurait dû être commercialisée à Rs 74,73 (8 220 ariary) le litre au lieu de Rs 61,30 (6 743 ariary) et le diesel à 68,78 au lieu de Rs 45,10 (4 961 ariary), insiste-t-elle, ce qui fait comprendre qu'elle a fait des pertes sur cette cargaison acheminée par le navire MT Jag Prakash.

Prix FOB

Cependant, il faut que ce soit clair, déclare une source. La STC n'achète pas les carburants en se basant sur le cours du Brent comme beaucoup le pensent, mais plutôt sur les prix d'Arabian Gulf Platts. Comme son fournisseur est la société dubaïote, Oman OQ Ltd, celle-ci doit normalement s'approvisionner d'Arabian Gulf Platts. La liste des prix des produits de cette dernière n'est accessible qu'à ses clients et de potentiels acheteurs contre paiement. Toutefois, l'express a pu se procurer une copie d'un document avec les prix (Free on Board ou FOB) proposés par Arabian Gulf Platts et deux autres fournisseurs, l'un de la Méditerranée et l'autre de Singapour, pour divers carburants au mois d'août et les neuf premiers jours de septembre.

Nous avons sollicité un expert en achat et vente de produits pétroliers pour une comparaison avec le communiqué de la STC. "Je vois que dans le communiqué de la STC de vendredi, elle ne mentionne nullement le FOB, mais elle ne donne que les prix qu'elle impose aux consommateurs avec les différentes taxes. La STC doit nous expliquer comment les prix de référence présents dans sa structure des prix publiée après chaque réunion du Petroleum Price Committee sont supérieurs aux prix FOB d'Arabian Gulf Platts", déclare-t-il à l'express.

Par exemple, dans le communiqué émis le 14 septembre après que le PPC s'est réuni, la STC a fait valoir que le prix de référence de l'essence était à 980,32 USD la tonne métrique et pour le diesel, il était à 141,42 dollars le baril. Or, sur le document en notre possession, nous constatons que le FOB pour l'essence était de 555,86 USD à 592,01 USD la tonne métrique du 1er au 9 septembre, quelques jours avant cette réunion.

Le FOB pour le diesel variait entre 131,16 dollars et 137,84 dollars le baril pour la même période. En août, le FOB du diesel a à peine dépassé la barre de 141 dollars, pendant quelques jours, alors que celui de l'essence n'a pas dépassé 645 dollars la tonne métrique en août, toujours selon les données d'Arabian Gulf Platts.

