Madagascar: Aéroport d'Antananarivo - Lancement du challenge " Play your Airport "

C'est dans cette perspective qu'a été lancé le challenge Play Your Airport. Il s'agit d'un concours d'innovation dont l'objectif est de mobiliser les Malgaches et les résidents étrangers souhaitant apporter leur contribution dans l'amélioration de l'image de l'aéroport d'Antananarivo, première porte d'entrée de Madagascar.

Aéroport de référence

" Notre vision est de faire del'aéroport d'Antananarivo l'un des aéroports de référence dans l'Océan Indien ", a expliqué Julien Coffinier, DG de Ravinala Airports. Play Your Airport est un concours lancé par le Groupe ADP et porté cette année par Ravinala Airports. " Cette initiative est une illustration concrète de la démarche"Innovation Hub", du Groupe ADP, en ligne avec les valeurs des sociétés organisatrices.L'enjeu de cet appel à projets est d'identifier les meilleures idées qui auront un impact positifsur la société, les infrastructures, les services aéroportuaires et l'environnement. Ces solutionsdevront être à la pointe des nouveaux usages de la technologie, conjuguant confort,performance environnementale et énergétique ".

L'openinnovation et la créativité des communautés malgaches à travers le monde. Pour répondre à cet enjeu, le groupe ADP et Ravinala Airports souhaitent faire appel aux communautés académiques notamment les étudiants, et les aéroportuaires dont les riverains et les collaborateurs de Ravinala Airports. Le milieu entrepreneurial, plus particulièrement les start-ups et les PME, sera également invité pour identifier des solutions innovantes et, à terme, implémenter celle qui correspondra au mieux aux attentes et aux objectifs de devenir un opérateur aéroportuaire de référence dans l'Océan Indien.

Trois volets

L'appel à candidatures, qui a été lancé le 15 septembre dernier, sera clôturé le 8 novembre 2022 et est disponible à travers la plateforme dédiée : https://play-your-airport.ravinala-airports.com/. L'appel à projets mettra l'accent sur trois volets principaux au sein de l'aéroport d'Antananarivo :

-Terminaux et Infrastructures : des solutions autour du traitement des déchets, la génération d'énergie, le traitement des eaux, des projets avec des impacts sociétaux... -Services aux avions : des outils de mesure des nuisances sonores, le verdissement des engins d'assistance en escale, le véhicule de piste électrique, la réduction du temps de roulage des avions... -Expérience du client passager : l'accès à l'aéroport, les services digitalisés qui permettent d'améliorer l'impact environnemental.