Madagascar: Électrification rurale - 55,9 millions de dollars de la Corée du Sud pour deux sous-stations électriques

Le gouvernement sud-coréen appuie Madagascar dans le programme d'électrification rurale. Une convention de financement de deux projets énergétiques a été signée, hier, entre Madagascar et la Corée du Sud. D'un montant de 55,9 millions de dollars, le projet d'une durée de 48 mois concerne la construction de deux sous-stations électriques pour Tanà Nord 2 et Ambohibary dans le cadre du Projet de Renforcement et d'Interconnexion des Réseaux de Transport d'Énergie Électrique à Madagascar (PRIRTEM I).

Un projet d'un impact socio-économique important puisqu'il vise, entre autres, à améliorer la qualité de vie dans la zone du projet, à renforcer le développement et fiabiliser l'alimentation électrique d'Antananarivo et de Toamasina, et enfin à réaliser un développement durable des zones sous-développées en interconnectant les principaux réseaux électriques du pays.

Dans son discours, la ministre de l'Économie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison a réitéré l'engagement du gouvernement à " électrifier et raccorder tout Madagascar " selon le velirano numéro 2 du président de la République de Madagascar. De son côté, l'ambassadeur sud-coréen Son Yongho a indiqué que " l'électricité est la base même du développement économique d'un pays, et pour cela la Corée est prête à soutenir Madagascar dans ses efforts pour développer le secteur énergétique. " À noter que le projet sera sous tutelle technique du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures et exécuté par la JIRAMA.