Afrique: Football-CAN U23 - Les Barea confirment leur qualification au second tour ce jour

Tous et toutes derrière nos Barea espoirs ! Et si on se donnait la main pour soutenir les Barea U23 qui affrontent cet après-midi les Seychellois dans le cadre du match retour du premier tour qualificatif au Championnat d'Afrique des Nations (CAN) de cette catégorie ? C'est la logique de cette victoire écrasante de dimanche à Mahamasina par 5 buts à 0 des protégés de Hery Be. Une victoire importante dans la mesure où ce sont ces joueurs qui forment la relève de notre football. Les stars de demain, en quelque sorte, à l'image du capitaine Kevin Paul ou encore d'El Hadary qui était sur toutes les chaudes actions. Que dire d'Arnaud Randrianantenaina sinon qu'il a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui? Ce qui manque à cette sacrée équipe du président de l'Union des footballeurs internationaux et cadres sportifs malgaches (UFICASM), Solonirina Raharijaona, c'est bien évidemment le soutien du public voire de tous les Malgaches pour l'amener aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Un objectif ambitieux de l'Union des Footballeurs Internationaux et des Cadres Sportifs de Madagascar rejoint un peu plus tard par la puissante association Madas, elle aussi établie en France avec toutes les anciennes gloires du sport malgache. En bref, des gens à qui on a envie d'aider et d'accompagner tout au long de cette belle et noble aventure. Le match de mardi au Stade Bateau est donc une belle occasion de montrer son soutien à cette mission aussi noble. Une chose est certaine en sus d'une autre victoire de confirmation, c'est que le public va cette fois venir en masse en guise de solidarité. On croise les doigts...