Madagascar: Cours d'anglais intensifs - 25 étudiants militaires formés

Vingt-cinq étudiants militaires ont terminé le programme intensif du ministère de la Défense nationale. Soutenu par le département de la Défense des États-Unis, le programme d'apprentissage de l'anglais du ministère de la Défense Nationale et du Laboratoire d'Anglais a été créé en 1995. Il prépare les membres de l'armée malgache pour participer à des exercices d'entraînements conjoints et multilatéraux comme les exercices annuels Cutlass Express et ouvre des possibilités de programmes de formation continue essentiels comme les programmes d'éducation et de formation militaire internationale (International Military Education and Training - IMET) financés par les États-Unis. L'Ambassadrice Américaine Claire Pierangelo, aux côtés du ministre de la Défense Nationale, le Général Richard Rakotonirina, n'ont pas manqué de féliciter ces étudiants militaires lors de la remise de diplômes qui s'est tenue hier à l'Ambassade des Etats-Unis. L'Ambassadrice Pierangelo a souligné le rôle clé que la maîtrise de la langue anglaise joue dans la coopération sécuritaire entre les armées américaine et malgache ainsi que dans l'interopérabilité de l'armée malgache avec les partenaires de sécurité régionaux et mondiaux. " La formation fera de chaque diplômé un meilleur officier, un meilleur leader et un plus grand contributeur à la sécurité de votre nation ", a-t-elle indiqué. Lors de l'événement, le ministre de la Défense Nationale, le général Rakotonirina, a également accueilli 25 nouveaux étudiants qui participeront au programme.