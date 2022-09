Madagascar: Aéroport d'Ivato - Saisie de 4,950 kg d'héroïne sur une Kényane

Un bon coup de filet de plus pour la douane malgache de l'aéroport international d'Ivato. Une trafiquante d'origine kényane a été appréhendée avec 4,950 kg d'héroïne. Cette fois-ci, ce n'est plus à la sortie mais plutôt à l'entrée du territoire que le trafic s'est opéré. La passagère kényane âgée de 29 ans est arrivée à Madagascar dimanche dernier sur le vol ET 853 d'Ethiopian Airlines en provenance d'Addis-Abeba, Ethiopie. La vigilance des douaniers de l'aéroport a, une fois de plus, payé puisqu'après le passage au scanner et la fouille des bagages, ils ont constaté la présence de marchandises suspectes dissimulées dans une cachette spécialement conçue et emballée dans du papier carbone dans la valise de la kényane.

L'identification et l'expertise des substances réalisées par les services de la douane du Central Intelligence Service (CIS) ont conclu qu'il s'agissait d'héroïne. De la drogue dure pesant 4,950 kg. Cette opération qui a empêché l'entrée de la drogue dure sur le territoire et a évité l'empoisonnement de jeunes, confirme l'efficacité des efforts fournis par la douane malgache en matière de lutte contre les trafics. Elle illustre également l'engagement de l'administration douanière pour la protection des citoyens

en matière sanitaire et sécuritaire. Les drogues seront détruites dans les prochains jours. Quant à la trafiquante kényane, elle sera bien évidemment traduite en justice.