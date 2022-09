Madagascar: Le danger épidémique plus ou moins écarté

L'épidémie de Covid-19 semble avoir été maîtrisée ou du moins le nombre de contaminations est devenu insignifiant. D'après le bilan publié par les autorités médicales de la région d'Analamanga, aucune forme grave n'est à signaler, aucun décès non plus. La nouvelle ne peut que nous réjouir, mais elle doit être considérée avec précaution et ne pas nous dispenser de prendre les précautions habituelles. L'OMS reste tout aussi prudente dans sa manière d'aborder la question de la dissémination du virus.

Le danger épidémiqueplus ou moins écarté

En Europe, on assiste pendant cette saison estivale à une recrudescence des contaminations, mais cela n'inquiète pas les responsables car les personnes testées positives sont bien soignées et vite guéries. Les Malgaches peuvent donc pour le moment être rassurés, mais ils doivent retenir les leçons de ce passé récent où personne n'était à l'abri du danger de contamination du virus. Les chiffres publiés par les autorités sanitaires ont continuellement baissé depuis le début de la saison hivernale. Le pic a été atteint au mois de juin et la décrue a eu lieu depuis.

Les recommandations du port du masque et du respect des gestes barrières ont été renouvelées, mais malgré un certain relâchement, la situation s'est stabilisée. La population a réussi à s'adapter et a pu mesurer les risques d'un nouveau rebond de l'épidémie.

De plus en plus de personnes ont compris les bienfaits de la vaccination. Cependant le taux est cependant bien en deçà de ce qu'il devrait être. Une nouvelle campagne a été lancée récemment et l'objectif de plus de deux millions de personnes vaccinées a été annoncé. C'est vers les centres en dehors des villes que l'effort de communication et de persuasion doit être porté. Les gens qui y résident éprouvent une véritable réticence pour les injections. Néanmoins , les Malgaches peuvent se sentir moins vulnérables que par le passé et c'est aux autorités de faire en sorte que toutes les précautions soient prises pour les protéger.