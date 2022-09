Afrique: Renforcement de l'écosystème de soutien à la philanthropie en Afrique de l'Ouest

communiqué de presse

Le paysage philanthropique africain est plus que riche. Il est caractérisé par une diversité d'acteurs, de pratiques et de politiques. De très anciennes traditions de don, ancrées dans des cultures de solidarité, coexistent avec des formes plus modernes d'institutions et de pratiques philanthropiques. Une telle conjonction de facteurs peut être porteuse d’énergie et d’opportunités pour débloquer davantage de ressources locales, ainsi que de moyens de faire face aux défis, par la coordination des acteurs et le renforcement des collaborations. Cependant, l'importance d'avoir un écosystème de soutien à la philanthropie (PSE) fort et bien connecté n'est pas entièrement comprise. Il en résulte un sous-investissement critique dans le domaine et des opportunités manquées.

Dans le cadre d'efforts collaboratifs visant à renforcer l'écosystème local de soutien à la philanthropie, des organisations d'Afrique de l'Ouest se réunissent les 28 et 29 septembre à l'hôtel Le Niambour, à Dakar, au Sénégal, pour établir des liens, cartographier les acteurs sur le terrain et travailler sur leur vision de l'avenir de la philanthropie en Afrique.

L'atelier de deux jours a pour thème : "Renforcer l'écosystème de soutien à la philanthropie en Afrique de l'Ouest". Il est organisé par TrustAfrica et WINGS, en partenariat avec l'African Philanthropy Forum (APF), l'African Philanthropy Network (APN), le Centre for African Philanthropy and Social Investment (CAPSI) à Wits Business School, Global Fund for Community Foundation (GFCF) et African Venture Philanthropy Alliance (AVPA).

Le but de l'atelier est de :

● Présenter les résultats d'un projet de recherche visant à cartographier les organisations de soutien à la philanthropie en Afrique de l'Ouest

● Recueillir de nouvelles informations auprès des participants pour améliorer la carte visuelle des acteurs, notamment en ajoutant la dimension relationnelle connexion entre les acteurs

● Travailler sur les défis et les opportunités dans chaque pays et région, et identifier les recommandations clés pour renforcer le terrain et les mesures concrètes pour y faire face

● Co-construire une feuille de route locale dans laquelle les acteurs locaux se chargeront de renforcer le terrain, en s'appuyant sur les recommandations identifiées par le groupe.

Après l'atelier, WINGS et TrustAfrica s'engageront dans la production, la publication et la diffusion d'un rapport de recherche et de notes d'orientation connexes. Ce travail permettra de soutenir un plaidoyer plus large autour de l'importance de renforcer le domaine philanthropique en Afrique de l'Ouest, dans le but ultime de fournir l'accès aux ressources nécessaires et des fonds pour les communautés vulnérables défavorisées.

WINGS est un réseau mondial d'acteurs philanthropiques engagés à faire en sorte que la philanthropie atteigne son plein potentiel, en tant que catalyseur du progrès social. WINGS travaille depuis longtemps avec des partenaires du monde entier pour promouvoir l'importance d'écosystèmes solides, durables et collaboratifs, de soutien à la philanthropie afin de libérer le potentiel de toutes les formes de ressources privées pour le bien commun.

TRUSTAFRICA est une organisation panafricaine qui contribue aux initiatives de développement durable en soutenant divers mouvements de plaidoyer et en faisant progresser le changement systémique, grâce à la collaboration avec les mouvements sociaux, la société civile et les organisations féministes. Il mène ses activités en convoquant des dialogues, en octroyant des subventions, en générant des connaissances, en renforçant les institutions et en fournissant une assistance technique.

La collaboration entre ces deux organisations et d'autres lors de l'atelier, contribuera à favoriser l'entreprise africaine et à faire progresser les efforts pour parvenir à une prospérité et à un développement largement partagés, sur le continent.

Fin.