Madagascar: Région Diana - Propager le bambou, générer des rêves

La région a cependant mis le choix sur le week-end pour réaliser des activités axées sur le thème " le bambou pour une vie écologique verte et pour un développement durable ", tenues pendant deux jours au gymnase couvert d'Antsiranana. Elles ont été organisées en même temps que les journées portes ouvertes marquant les soixante ans de la coopération germano-malagasy intervenue dans le Nord, à travers des actions et des projets mis en œuvre par la GIZ .

En fait, la journée mondiale du bambou est un événement annuel qui met en lumière la contribution impressionnante de cette herbe à la génération de revenus, à la protection de l'environnement, à la prévention de la déforestation, à la conservation de la biodiversité dans le monde entier.

Les activités ont tourné autour de la sensibilisation de masse, de plaidoyer et la promotion de la filière bambou depuis sa production, sa transformation jusqu'à la commercialisation avec un accent particulier sur ses avantages écologiques et économiques. Initié par le projet Global SEWOH de la GIZ Forests 4Future (F4F) avec ses partenaires , l'évènement est réservé à la sensibilisation et à la célébration des nombreuses contributions de ce groupe de plantes à l'humanité. Il a vu la présence de la ministre de l'Environne-ment et du développement durable , Marie-Orléa Vina, entourée des autorités régionales et de la grande famille de la coopération allemande conduite par le directeur de la GIZ Page, Bertrand Meinier.

Myriade d'utilisations

F4F a soutenu depuis 2021 la promotion de la filière bambou dans la région Diana, en plantant 28,75 hectares de bambou dans le district d'Antsiranana-II, avec les espèces Bambousa Balcoa, Dendrocalamus strictus (pour le charbon), Dendrocalamus Mambranaceus. Ainsi, le projet a fait une campagne de plaidoyer et de sensibilisation et d'information à travers ces deux journées de célébration régionale. Notons au passage qu'il y a une collaboration quadripartite entre le ministère de l'Environnement et du développement durable, le projet F4F et l'INBAR l'International Bambou and Rattan Organisation , une organisation qui rassemble plus de 40 pays dans le monde, ainsi que le CMBART ou Center Malagasy for Bamboo Resource and Technology, pour assurer la poursuite et la durabilité des activités de promotion de la filière bambou à Madagascar dont dans la zone nord.

Pour mettre en œuvre cette collaboration , ces quatre parties prenantes , ont fait des activités de renforcement des capacités comme la formation des formateurs auprès des responsables de la direction régionale de l'Environnement et du développement durable , des associations , des autorités locales, des institutions etc, des sensibilisations sur la connaissance de la filière bambou , la redynamisation de la collaboration avec la cellule technique bambou et les structures locales déjà en place. Le bambou est une source vitale pour l'humanité.

Sa large distribution à travers le monde recouvre des milliards de personnes et d'animaux qui en dépendent quotidiennement. Avec des milliers d'utilisation , comme nourriture, vêtements, papier, fibres, abris et inspiration , le bambou a toujours contribué aux multiples exigences physiques et aux besoins spirituels de l'humanité. Aucune autre plante n'a eu une telle myriade d'utilisations.

En outre, le bambou peut être transformé en des centaines de produits, tels que poteaux d'agricultures et structures, panneaux et matériaux composites pour maisons et bâtiments, produits ménagers polyvalents (meubles , ustensiles de cuisine, etc, véhicules de transport, bicyclettes , planches à roulettes, pâtes et papiers, fibres textiles, produits médicinaux et biochimiques, y compris les bioplastiques et les biocarburants. Et même des avions ultralégers. Récemment, il a acquis une importance croissante dans le monde entier en tant que substitut du bois et d'un large éventail d'autres produits.

Dans la région Diana, les bambous occupent déjà une place importante dans la vie de nombreux ménages malgaches, comme ceux des ménages ruraux, notamment dans les zones d'intervention du projet F4F avec ses partenaires.

Certes, la filière n'est pas encore très développée mais depuis des années, la commune rurale de Sadjoavato-Antsiranana-II est fort connue pour la fabrication de soubiques pour transporter les produits locaux et des cages pour les volailles, appelés " Atomby "...

À Sakaramy, le projet Kobaby a déjà procédé à la mise en place progressive de brise-vents en bambou dans les zones agricoles sous influence du vent dominant, le " varatraza " ou l'Alizé, afin d'améliorer les rendements agricoles , car les grands vents causent des lésions , créent des stress mécaniques aux plantes et ont des effets négatifs sur la floraison et la pollinisation , et pour réduire les effets du changement climatique Selon l'avis de la ministre, c'est pour cette raison que le ministère de l'Environnement et du développement durable inclut le bambou dans sa stratégie de reboisement et le catégorise en tant qu'alternative pour des produits ligneux. La vulgarisation de cette filière ainsi qu'une mise à l'échelle de son exploitation sollicitent tous les partenaires œuvrant ou ayant l'intention de travailler dans cette filière.