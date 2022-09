Madagascar: Forage d'eau Mahanjanga - Appel aux partenaires pour du matériel manquant

Le problème d'adduction d'eau potable reste un problème majeur pour la région Boeny. L'accès en eau potable est encore un besoin vital et limité à la population. D'après le ministère de l'Eau, via direction régionale de l'eau et assainissement, seuls 9% de la population dans Boeny y ont accès. Dans cette optique, la région Boeny ne cesse de trouver des solutions pour que la majorité des foyers bénéficient de cet élément. Une réunion a été ainsi organisée par le gouverneur Mokhtar Andriantomanga avec les partenaires techniques et financiers issus de Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne ou Siaap et Mada Aides, vendredi dernier à la résidence de la région au bord de la mer. L'objectif de cette réunion consistait en un partage d'informations sur l'existence du matériel et caractéristique du matériel de forage d'eau dans la région, face au projet d'installer des forages dans certains quartiers de Mahajanga.

Toutefois, il reste encore des équipements nécessaires qui entravent la réalisation des travaux. Mokhtar Andrianto-manga a lancé un appel aux deux partenaires pour prendre en charge le coût des lots de matériel. " Le coût des équipements manquants est estimé à cinquante-deux millions deux cent vingt-neuf mille ariary, La période des pluies approche. C'est le moment propice pour creuser la terre pour ces puits d'eau. Le budget devra être à jour afin d'être présenté ", a expliqué le gouverneur.

Cette action entre dans le cadre de la deuxième édition de coopération avec SIAAP et MADA AIDES dans le cadre de l'approvisionnement en eau potable à Mahajanga Rappelons que les travaux d'installation des nouvelles conduites ou canalisations d'eau potable effectués par la Jirama dans la commune urbaine de Mahajanga à Andranotakatra et dans la commune rurale de Belobaka district de Mahajanga II, ne sont pas encore terminés. Les travaux d'installation de ce matériel sont répartis en deux étapes. Le premier chantier long de 7, 303 km est parti de la station de pompage d'Andrano-takatra, district de Mahajanga 2 et rejoindra le réservoir de Mangatokana, à Mahajanga 1.

Tandis que la deuxième étape de forage, d'une longueur de 11, 300 km, par ailleurs, devrait démarrer à la station de la Jirama à Mahavelona et aboutira au réservoir d'Antanimalandy. Les habitants de Mahajanga sont privés d'eau à longueur de journée surtout les quartiers hauts tels qu'Androva, La Corniche, Manjarisoa, Tsaramandroso ambony, Manga et Mangarivotra. La liste est exhaustive. L'eau est devenue rare depuis plusieurs années et surtout cette année. La chaleur approche pourtant, mais les robinets sont à sec dès 5h du matin. Il faut attendre minuit pour pouvoir remplir des récipients.