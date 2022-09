Madagascar: Antsiranana - Un comité de paix opérationnel

Désormais, un comité de paix a été mis en place dans la région Diana. C'était lors de la rencontre, tenue hier à l'Hôtel Allamanda Antsiranana, entre, les autorités locales, dont les Forces de Défenses et de sécurité Ankarana, les organisations de la société civile et les jeunes représentés par l'AJFACE ou Association des Jeunes Formateurs, Assistants Conseillers et Études. Cette rencontre a eu pour objectif de revoir, valider, expliquer et signer, en présence de toutes les parties prenantes, le protocole d'accord relatif à la mise en place du comité de paix d'Antsiranana. Ce comité a pour mission d'analyser et traiter les cas de violation des droits humains enregistrés dans la région, de prendre des mesures et les mettre en œuvre en vue de résoudre les cas de violations, visant à réduire les cas d'impunité.

Il va aussi renforcer et assurer une coordination des actions de plaidoyer sur les droits humains menés sur terrain pour une diminution ces cas. Initiée par le système des Nations Unies, plus particulièrement par le Haut-commissariat des droits de l'homme et l'UNESCO, cette structure, objet de la réunion, est cadrée dans un projet appelé Rary Aro Madagascar où il y a des jeunes défenseurs de droits de l'homme.

Cadre officiel

Pour concrétiser ce projet, un protocole d'accord basé dans le respect des droits fondamentaux, a été signé entre la préfecture d'Antsiranana, représentée par le préfet Lucien Manajara, président de l'Organe Mixte de Conception (OMC) et la société civile représentée par le président de l'AJFACE Azhad Houssen Abdilah, agissant comme des vecteurs de paix et promoteurs des droits de l'homme dans ladite région. Ont été définis dans ce document, les rôles et attributions des deux parties dans l'exercice au quotidien de leurs fonctions et activités respectives. En effet, le protocole vise à doter d'un cadre officiel la collaboration entre les parties prenantes pour prévenir les conflits et atteinte à la paix.

Il contribuera ainsi à la construction et au renforcement de la confiance entre les autorités locales et la société civile, à travers la création et l'opérationnalisation de ce comité, véritable cadre de dialogue et rapprochement positif en faveur de la cohésion sociale et de la paix. La cérémonie a vu la présence effective de l'équipe de l'UNESCO, conduite par Julie Rakotoson, coordinatrice de l'UNESCO à Madagascar, acceptant comme témoin de cet engagement de la région Diana pour la mise en place de ce comité de paix. Elle a saisi cette occasion pour féliciter les membres du comité pour leur contribution à faire régner la paix dans leur territoire, tout en espérant qu'ils accomplissent vraiment la mission qui leur est attribuée.

Certes, elle n'a pas caché que la route est longue quand on parle des droits humains, mais elle a encouragé les parties prenantes à agir ensemble, tout en les invitant à contribuer et à s'engager à faire en sorte que le comité de paix puisse vraiment être opérationnel. " Que le protocole d'accord ne soit pas un document qu'on signe et qu'on met dans un tiroir mais tous ensemble, nous donnons la main pour faire régner vraiment la paix dans cette belle région avec une communauté et biodiversité exceptionnelles qui méritent de défendre leurs droits " a-t-elle affirmé.

Après la séance des signatures, un ordinateur et un vidéo projecteur portable ont été remis au comité pour qu'il puisse mener à bien sa mission de sensibilisateur. Afin d'appuyer les actions du comité de paix et de mieux vulgariser les enjeux pour un meilleur respect des droits humains dans la région Diana et contribuer à la consolidation de la paix en luttant contre l'impunité, les parties prenantes à ce protocole s'engagent également à organiser des ateliers et tables rondes , au niveau régional entre les membres de l'OMC notamment les FDS et les jeunes sans aucune discrimination pour une meilleure compréhension de culture de la paix.