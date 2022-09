Madagascar: Contraception - La planification familiale parmi les soins

Des mutuelles de santé vont se regrouper afin de faire intégrer la Plannification Familiale (PF) comme paquet de soins auprès des prestataires de services. Dans le cadre du déploiement de divers moyens visant à faciliter l'accès aux produits de santé de la reproduction dans le pays, un partenariat avec la Fédération nationale des mutuelles de santé dénommée " Miara-Miahy", et le ministère de la Santé publique, a été scellé hier au Novotel, en marge de la journée mondiale de la contraception. La fédération nationale supporte huit mutuelles de santé réparties dans dix-neuf régions de Madagascar, à savoir : ADEFl-Santé, AFAFI mutuelle de Santé, AMS Ambositra , Harena , Mahavelona , Mampita , Tsiharofy et Vahatra nationale. Il s'agit en quelque sorte d'une assurance de façon communautaire.

Ces mutuelles de santé mènent au moyen des cotisations versées par leurs adhérents, et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayant-droits, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide. Les mutuelles collaborent avec les formations sanitaires privées et publiques, assurent la protection financière des membres, et intègrent les services de santé en général, y compris la PF, comme paquet de soins.

Disponibilité

" L'atteinte de l'engagement, en ce qui concerne le taux de prévalence contraceptive moderne pour les femmes en union, à 60% d'ici fin 2023, n'est pas seulement du ressort du ministère de la Santé publique, mais requiert la participation de tous. Dans le cadre du partenariat, la société civile apporte sa contribution à travers les prestations en matière de SRPF auprès de leurs adhérents", indique le Professeur Zely Arivelo Randriamanan-tany, ministre de la Santé publique.

Par ailleurs, l'assurance de la disponibilité des produits de santé de la reproduction et de la planification familiale (PF) sur tout le territoire national, vient d'être annoncée. En effet, le retard de l'approvisionnement des produits contraceptifs a été constaté, notamment dans les zones éloignées. "Il ne s'agit pas de rupture de stock, mais le retard de l'arrivée des intrants auprès des centres de santé de base est constaté. On peut avancer également le retard des commandes des produits contraceptifs. Actuellement, le stock auprès du central d'achat des médicaments et bien évidemment des produits contraceptifs est suffisant. Nous essayons d'améliorer la planification afin d'éviter toute forme de ruptures", enchaîne le ministre. La signature par le ministère de l'Économie et des finances, le ministère de la Santé publique, la Fédération nationale des mutuelles de santé " Miara-Miahy ", en partenariat avec l'UNFPA et le Programme WIST 2 ACTION, du Country compact, d'un document témoignant de l'engagement de Madagascar s'inscrit dans cette optique.

L'objectif est d'augmenter le taux de prévalence contraceptive moderne pour les femmes en union à 60% d'ici fin 2023. Un plan d'action a été élaboré afin d'assurer la concrétisation de cet engagement de haut niveau, dans lequel figure l'augmentation des ressources allouées au financement du programme PF et à la sécurisation des produits contraceptifs au niveau national, par la mobilisation de 5% du budget annuel d'achat des produits contraceptifs.