Madagascar: Tennis - Circuit ITF junior - Des résultats en dents de scie pour les raquettes malgaches

La première étape du circuit ITF World Tennis Tour grade 5 se jouera du 26 septembre au 3 octobre au Club olympique de Tananarive, Ilafy. Trente-deux tennismen et seize tenniswomen issus de neuf pays en provenance d'Afrique (Egypte, Afrique du Sud, Maurice et Madagascar), d'Europe (Grande-Bretagne, Allemagne, Italie), d'Amé-rique (Canada) et d'Asie (Inde) s'expliqueront jusqu' au 9 octobre pour chercher à s'imposer pour les titres.

Chez les garçons, huit raquettes malgaches sont montées sur le terrain hier. Quatre ont réussi à se qualifier pour le second tour. Le jeune Malgache Mirija Andriantefihasina a battu l'Indien Tammineedi Jayanth en deux sets 6/0 6/1. Un match à sens unique dominé de tête et des épaules par Mirija Andriantefihasina en moins d'une heure. Dès l'entame du premier set, le jeune Malgache a étouffé son adversaire. Le jeune Indien Tammineedi Jayanth a été breaké d'entrée et n'arrive plus à gagner aucune mise en jeu.

La suite de la rencontre n'est que de leçon de tennis orchestrée par le jeune Malgache. Après 26 minutes de jeu, le premier set a été bouclé. Au second set, c'était un bis repetita du premier. Le jeune Indien Tammineedi Jayanth a été breaké dès sa première mise en jeu et Mirija Andriante-fihasina a mené de 3 jeux à 0. À sa deuxième mise en jeu, Tammineedi Jayanth a marqué son seul et unique jeu de la partie. Le reste de la rencontre n'est qu'une simple formalité pour Mirija Andriante-fihasina. Il a bouclé le second set en 33 minutes. Mirija Andriantefihasina est qualifié au second tour et affrontera ce jour le Mauricien Lam Hau Ching. Après le match, Mirija Andriantefi-hasina a expliqué que " j'ai bien joué et j'ai réussi tout ce que j'ai entrepris. Je me focalise déjà sur mon second match ". Le jeune Malgache Tefy Ranja Rabarijaona a battu le Britan-nique Ron Roopesh en 2 sets 7/6 6/3 et affrontera l'Egy-ptien Noureldine Mostafa au second tour. Mahery Raoily, Matthieu Radavidra et Idealy Andrianiaina ont été tous battus au premier tour.

4 heures 20 minutes

Chez les filles, Mirindra Razafinarivo, tombeuse de sa compatriote Iharinavalona Andriamifidisoa en 2 sets 6/0 6/1 s'est qualifiée au second tour. Elle affrontera la Britannique Daisy Clifford, tombeuse de la jeune Malgache Elisoa Andriantefihasina en 3 sets6/3 3/6 7/6 après une grande bataille de 4 heures 20 minutes de bras-de-fer. La jeune Malgache, après la rencontre a avancé que " je suis étonnée de la durée du match. Je me suis bien battue jusqu'au bout. Après j'étais très fatiguée sur les jambes surtout mais j'étais toujours à fond du début jusqu'à la fin ", conclut-elle. Sur le niveau des joueurs malgaches, Zarah Razafimahatratra, ancienne joueuse de tennis et récente diplômée, a expliqué que " les jeunes Malgaches ont à peu près le même niveau pour affronter les autres joueurs. Il faut en profiter durant ce circuit ITF Junior qui se joue actuellement à domicile ". Iriela Rajaobelina sous bannière française affrontera la Mal-gache Noro Antso Ralibert ce jour.