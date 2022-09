Madagascar: Transport - Les produits de pêche règlementés depuis 2017

Strict. Le ministère de la Pêche et de l'économie bleue réagit par rapport aux questionnements qui ont foisonné sur le transport personnel ou envoi de colis de produits de pêche par taxi-brousse. La quantité autorisée à être transportée par transport en commun sur un long trajet a fait polémique après la saisie de poissons à Morondava, poissons qui devaient être acheminés par taxi-brousse à destination de la capitale. Une autorisation est nécessaire pour le transport des produits de pêche de plus de 10 kg à objet de " consommation familiale " selon la direction régionale de la Pêche de Menabe.

" Si la quantité du colis à envoyer ou à transporter pèse plus de 10kg, cela devient de la collecte de produits de pêche et non de la consommation familiale. Un formulaire est ainsi à retirer auprès de la direction régionale de la Pêche pour tout envoi ou transport de colis de produits de pêche " a expliqué la direction régionale. D'après le ministre de la Pêche, Paubert Mahatante, le texte sur la restriction de la quantité des produits de pêche à consommation familiale à transporter ne pouvant dépasser 10kg, date de 2017.

" Certains profitent des taxi-brousses pour faire du commerce de produits de mer en en envoyant ou en en transportant de très grandes quantités. " Ce ne sont plus des voan-dalàna ". Ce genre de commerce pénalise les vrais collecteurs " précise-t-il. Le cas de Morondava, après contrôle et enquête, révèle que le voyageur a voulu transporter 100kg et non 10kg. La " restriction " permet par ailleurs de contrôler les produits pour éviter tout risque d'intoxication alimentaire et de problèmes de santé publique. Toujours est-il que pour de nombreux consommateurs, le ou les textes y afférents devraient être vulgarisés à grande échelle pour éviter toute confusion.