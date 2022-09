Madagascar: Musique - Shyn, Denise et Ga-Ei représentent la Grande île aux Francofolies

Par le biais du Projet " Ony ", le rappeur français Orelsan invite Shyn, Denise et Ga-Ei aux Francofolies de la Réunion, qui auront lieu ce jeudi 2 octobre à Saint-Paul. Une référence du festival français. Les Francofolies figurent parmi les grands événements de musique francophone qui existent depuis plus de trente ans en France.

Vu sa grandeur, il a évolué dans plusieurs antennes dont la Belgique, Montréal, et l'île de la Réunion. Ce dernier est né des Francofolies de la Rochelle et du Sakifo Musique festival, ayant pour objectif de diffuser la création francophone de tous les styles et de tous les horizons à un large public réunionnais. Des artistes malgaches comme Shyn , Denise et Ga-Ei joueront pendant 1h30 durant l'ouverture du grand festival dans la soirée du jeudi. Quant à Orelsan, il montera sur scène le jeudi et le vendredi.

" À travers le projet " Ony ", notre but est de soutenir les artistes et la culture malgache en termes de musique afin de les faire briller dans les réseaux mondiaux " affirme Nicolas, le chef de production d'Orelsan. Selon Tanjona, le manager du couple Shyn et Denise, l' équipe est en pleine préparation pour le festival. " C'est un grand honneur pour nous de représenter Madagascar au niveau international et de porter haut la fierté nationale " ajoute t-il. Plus de neuf mille personnes sont attendues au festival Francofolies qui est ouvert à la diaspora malgache à la Réunion, et en l'occurence au grand public.