Ile Maurice: Pénurie de salbutamol dans les pharmacies

Les génériques Ventolin ou Buto Asma, utilisés dans le traitement contre l'asthme, sont en rupture de stock dans toutes les pharmacies. Les patients souffrant de maladies respiratoires, principalement l'asthme, signalent une pénurie et un approvisionnement limité des substituts de salbutamol sur le marché. Alors que certains substituts étaient disponibles pour un certain temps pour pallier ce manque, les pharmaciens concèdent qu'il y a une possibilité de nonrenouvellement du stock de Ventolin ou Buto Asma.

Le salbutamol soulage les symptômes aigus de troubles de santé, notamment l'asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique ainsi que d'autres troubles respiratoires (toux, respiration sifflante et essoufflement). Il relâche les muscles des voies respiratoires de manière à faciliter la respiration.

Certains patients prennent les inhalateurs alors que d'autres doivent impérativement prendre les comprimés de 2 ou 4 mg. Or, avec cette situation, la plupart des patients qui souhaitent renouveler leur ordonnance se retrouvent sans médicaments ou avec une quantité limitée de substituts qui sont toujours disponibles dans certaines pharmacies.

Hausse de grippes

Cette période de l'année avec la transition de l'hiver à l'été marque aussi une hausse de grippes et de maladies respiratoires. Si, au niveau du ministère de la Santé, officiellement tout va bien, comme affirme un préposé du Pharmacy Board, la situation dans les pharmacies renvoie une tout autre image. "Il y a actuellement une rupture de stock mais nous avons toujours certains substituts disponibles dans les pharmacies", souligne notre interlocuteur qui souhaite garder l'anonymat.

Alors que certains sirops pour traiter la toux tels que Benilyn, Histalix et Maxilase se font déjà rares dans les rayons, à cette liste s'ajoutent ceux pour traiter les troubles respiratoires. Si ces patients se tournent vers les hôpitaux pour ces médicaments c'est pire encore, disent-ils. "Dans les hôpitaux, les patients qui souffrent de l'asthme reçoivent uniquement les inhalateurs et c'est un quota limité. Les comprimés, on n'en a presque jamais", explique Antoine, un habitant de Curepipe. Pour se sentir soulagé, il doit impérativement prendre du Ventolin 4 mg trois fois par jour pour une durée minimum de cinq jours.

Une situation qui inquiète car les pharmaciens ne sont plus en mesure de proposer des alternatives ni de se prononcer sur la date d'arrivée exacte du nouveau stock. "Pendant un certain temps, on avait quelques substituts, notamment Lebasma 4 mg ou encore Salmax 2 mg que l'on pouvait propo- ser aux patients. Mais ceux-ci arrivent en fin de stock et bientôt on n'aura plus de substituts", souligne un dispenser de Medactiv. D'autre part, des pharmaciens sont catégoriques sur le fait qu'on n'aura plus de Ventolin sur le marché.

À noter que Maurice compte 34 importateurs de médicaments. "Depuis le temps que ce médicament est en rupture, c'est sûr qu'on n'en aura plus. C'est inquiétant car le ministère doit entamer les démarches pour voir comment remédier à cette situation qui affecte plusieurs personnes à travers l'île dont plusieurs enfants. Les maladies respiratoires sont à prendre au sérieux. Pour traiter la crise, il y a les bêtamimétiques inhalés comme le salbutamol, la théophylline et des corticoïdes oraux. L'indifférence du ministère face à cette situation est inacceptable car ce n'est pas la première fois qu'il y a une pénurie de salbutamol sur le marché", souligne-t-on à la pharmacie Love Life.