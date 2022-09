Congo-Kinshasa: Produite par la Fondation Friedrich Ebert Stiftung/Kinshasa - " Le Mystère de la terre bleue II ", Nouvelle bande dessinée sur l'exploitation "illégale" du Cobalt en RDC présenté au public

"Le Mystère de la Terre Bleue " tome 2, a été présenté jeudi 22 septembre 2022, à l'hôtel Beatrice, à Kinshasa. Il raconte une intrique autour de la production du cobalt en République Démocratique du Congo. Cette bande dessinée réalisée par le dessinateur Albert Luba et le scénariste Roger Beley est une idée originale de Sven Schwersensky.

En effet, cette œuvre littéraire illustrée dénonce les chaînes globales d'approvisionnement, la commercialisation et l'exploitation " illégale ", artisanale des minerais bleus en RDC par les multinationales venant de différents coins du monde. Les deux auteurs craignent que cette dernière pratique provoque des risques à l'instar de l'éboulement, tremblement de terre et bien d'autres conséquences à l'égard de la population congolaise. Ce chef d'œuvre est né du souci des auteurs de partager leur réflexion sur l'importance du cobalt congolais et son rôle dans la fabrication de batteries, clef de voute de la transformation industrielle du 21ème siècle. " Le Mystère de la Terre Bleue " est une œuvre fictive, conçue dans l'optique du medium de la BD qui requiert un certain réalisme dans le récit. Toutes ressemblances avec des faits réels ou des personnes existantes sont fortuites. Les données chiffrées relatives au cobalt sont approximatives, mais restent dans les proportions généralement rapportées.

Produite par la Fondation Friedrich-Ebert-Stiftung, une ONG allemande d'intérêt commun, établie en RDC depuis 2018, cet album s'inscrit dans le cadre de ses projets pour la promotion des relations de travail justes et équitables.

Au cours de cette présentation à Béatrice Hôtel, Roger Beley a appelé les congolais à l'éveil de conscience pour tirer bénéfice de cette ressource naturelle qui à ce jour s'avère important pour la fabrication des batteries électriques et servant d'outil de la transformation industrielle du 21ème siècle. "Le message clé, c'est l'exploitation du Cobalt. La majorité des congolais, nous congolais, nous sommes assis sur le cobalt mais nous n'en bénéficions pas ", a fait savoir Roger Beley. " Il faut que nous éveillons la conscience collective pour que nous sachions qu'il y a un minerai qui peut faire de nous et effacer notre pauvreté de vivre mieux et bénéficier de ces ressources naturelles de notre pays ", a-t-il renchéri.

Le personnage principal, Steve Kanza, un congolais de la diaspora vivant dans la troisième génération aux Etats-Unis, est envoyé par une grosse boite de New York pour enquêter sur la chute de la production du cobalt, d'habitude si profitable à ses commanditaires. Nous le suivrons dans les péripéties de son enquête et découvrirons avec lui une face cachée de l'exploitation du cobalt en RDC. Mais, le mystère va bien plus loin.

Roger Beley et Albert ont mis à la disposition du public kinois plus de 500 bandes dessinées et promettent d'aller transversalement dans d'autres provinces.

Il sied de noter que lors de la présentation, Didier Okonda (Secrétaire générale de TUMEC) et Prof Mbiye (Professeur à l'UCC) ont salué cette réalisation.