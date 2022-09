Congo-Kinshasa: Promouvoir les valeurs pour tous les citoyens et non-citoyens de la RDC - Voici l'ONG " Centre Victoire Congo "

Fondée par Monsieur Pacifique Sukisa-Makasi sous le numéro d'enregistrement sud-africain 2017/313356/08, "Centre Victoire Congo" est un Organisme non Gouvernemental qui vise une RD. Congo en paix, stable et prospère avec tous et pour tous. En effet, sa mission reste de promouvoir la démocratie, la justice, la tolérance, le développement et la prospérité pour tous les citoyens et non-citoyens de la RDC.

Objectifs mesurables

Son objectif sera atteint par les moyens suivants: un engagement civique non-violent sur les questions de gouvernance et de développement ; une éducation des électeurs, formation et renforcement des capacités en matière de droits des citoyens, de tolérance et de développement ; l'égalité et l'équité entre les genres guidés par le protocole de la SADC sur l'égalité des genres et le développement ; la centralité du leadership serviteur qui donne la priorité aux citoyens et donne la priorité aux objectifs nationaux et à l'identité national.

Ainsi que du respect des droits de l'homme selon la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ; l'acquisition des connaissances par la recherche, la documentation et la diffusion de l'information ; le partenariat avec des entrepreneurs locaux et des organisations internationales qui partagent nos valeurs sur le développement, les principes non violents et démocratiques ; la sensibilisation de tous les citoyens, des organisations régionales et de la communauté internationale pour promouvoir la RDC que les citoyens veulent et défendent ainsi que notre identité en tant qu'organisation ; et le soutien aux programmes et projets de développement.

Ses valeurs fondamentales

Il y a lieu d'épingler, dans ce volet, la fiabilité, la non-violence, l'impartialité, la responsabilité et la transparence.

Pour tout contact avec la structure ou son Fondateur, prière les joindre par les adresses électroniques : centrevictoirecongo@gmail.com & psmakasi@gmail.com.