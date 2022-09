Maroc: Entretiens entre M. Talbi Alami et une délégation parlementaire jordanienne

Rabat — Le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami, s'est entretenu, lundi à Rabat, avec une délégation parlementaire de la Jordanie, au sujet des moyens de renforcer les relations d'amitié et de fraternité parlementaire entre les deux pays et de promouvoir les relations bilatérales. Lors de sa rencontre avec le président de la commission de la fraternité parlementaire jordanienne avec les pays du Maghreb arabe à la chambre des Représentants de la Jordanie, Mohjam Al-Sakour et les députés Talal Al-Nassour et Abdallah Awad, M. Talbi Alami a mis l'accent sur la solidité des liens historiques entre les deux pays et le niveau satisfaisant des relations entre Rabat et Amman, qui se reflète dans la similitude des points de vue sur plusieurs questions d'intérêt commun.

Selon un communiqué de la Chambre des Représentants, M. Talbi Alami a souligné la profondeur des liens historiques et culturels entre le Royaume du Maroc et le Royaume Hachémite de Jordanie et la qualité des relations fraternelles liant les chefs d'Etat des deux pays, saluant également le niveau des relations parlementaires bilatérales.

Il a, dans ce sens, appelé à renforcer davantage ces relations parlementaires en vue de préserver et consolider les acquis et renforcer la communication entre les parlementaires, dans le but de promouvoir la coordination bilatérale et multilatérale et de s'ouvrir sur les questions d'actualité d'intérêt parlementaire commun.

Le président de la Chambre des Représentants a, à cette occasion, rappelé les acquis réalisés par le Maroc et la dynamique en cours sur les plans de l'édification institutionnelle, de la consécration de la démocratie et des droits de l'Homme, du décollage économique et de la mise en place de l'Etat social, affirmant que la chambre basse marocaine a réussi à occuper une position distinguée à l'échelle nationale et au sein de nombreuses instances et organisations parlementaires au niveau continental, régional et international.

A cet égard, il a affirmé la disposition de la Chambre des Représentants au partage mutuel des expériences et des expertises avec le parlement jordanien.

De son côté, M. Al-Sakour et la délégation l'accompagnant ont salué la qualité des relations maroco-jordaniennes et la solidité des liens historiques et fraternels entre les chefs d'Etat des deux pays.

Ils ont aussi exprimé leur satisfaction du niveau des relations parlementaires bilatérales et multilatérales, notant que cette visite traduit dans les faits les relations d'amitié et de fraternité entre les deux pays.

A cette occasion, M. Al-Sakour a remis à M. Talbi Alami une lettre du président de la Chambre des Représentants de Jordanie, et a souligné l'importance de renforcer davantage les relations entre les deux institutions législatives à travers l'échange des visites au niveau de la présidence, des groupes d'amitié et des parlementaires des deux pays, ainsi qu'en assurant une coopération continue entre les chambres basses au Maroc et en Jordanie.