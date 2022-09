Afrique: L'aide humanitaire seule ne suffit pas pour le Soudan du Sud agité

À l'occasion de la Journée internationale de la paix, le PAM examine la façon dont la lutte contre la crise climatique peut contribuer à lutter contre la faim et renforcer la stabilité Le changement climatique nous affecte tous, mais l'Afrique subsaharienne est particulièrement vulnérable à ses retombées. Pour des millions de personnes sur le continent, les phénomènes météorologiques extrêmes comme la sécheresse, les inondations et les tempêtes majeures sont devenus une caractéristique de la vie quotidienne.

Une grande partie de l'aide humanitaire mondiale en Afrique se concentre sur l'aide d'urgence - éteindre les incendies de la faim et des conflits dans des endroits comme le Soudan du Sud - mais il faut davantage investir dans des initiatives axées sur l'adaptation au climat.

En tant que travailleur humanitaire, j'ai réalisé que les problèmes qui affligent les communautés vulnérables ne disparaîtront pas tant que l'adaptation climatique ne sera pas au premier plan. Cela signifie poursuivre l'aide d'urgence qui sauve des vies et prévient le fléau de la famine, tout en renforçant la résilience climatique.

Les communautés à travers le continent vivant dans des environnements en crise et endurant des chocs climatiques tels que les terres brûlées, les terres inondées, les récoltes ratées et les infrastructures anéanties trouvent des solutions de fortune pour s'adapter à leur climat changeant. Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies au Soudan du Sud fournit non seulement une assistance vitale, mais gère également des projets de renforcement des capacités et des moyens de subsistance pour aider les communautés à trouver des solutions durables à leurs problèmes.

Les eaux de crue ne reculent pas

Dans mon travail au Soudan du Sud, j'ai été témoin de l'esprit innovant des personnes vivant en première ligne de la crise climatique et de son potentiel pour apporter la paix et le développement à la plus jeune nation du monde.

Leurs efforts doivent être étayés par un financement constant et prévisible des gouvernements et des particuliers qui cherchent à atténuer l'impact du changement climatique sur les populations vulnérables.

Le Soudan du Sud se réchauffe deux fois plus vite que le taux mondial et est l'un des endroits les plus touchés au monde par le changement climatique. Depuis 2019, les communautés agricoles et pastorales sont aux prises avec des inondations persistantes et dévastatrices qui ont modifié les formes et les caractéristiques de leurs terres.

Les zones humides du pays - connues sous le nom de Sudd - se sont étendues de façon permanente aux terres agricoles et aux pâturages environnants, noyant les cultures et entraînant des décès massifs de bétail et des déplacements internes massifs de personnes. Des millions de personnes ont été poussées dans une forme de faim extrême tandis que des dizaines de milliers luttent pour survivre dans des conditions proches de la famine.

Mes fréquentes visites dans les zones inondées des régions les plus touchées du Soudan du Sud m'ont fait comprendre une chose : les eaux de crue ne reculent pas. Du moins pas assez vite pour que la terre s'assèche, que les sols gorgés d'eau s'écoulent et que les familles déplacées retournent dans ce qui reste de leurs maisons et de leurs villages.

Des milliards de dollars ont été investis pour fournir des secours immédiats et vitaux, mais l'assaut de la crise climatique et les conflits infranationaux en cours ont fait dérailler le développement.

Pour assurer l'avenir du Soudan du Sud, les donateurs doivent soutenir les systèmes agricoles de petite échelle et les agriculteurs familiaux qui vivent de la terre. L'expérience du PAM montre que, lorsqu'on leur en donne la possibilité, ces communautés agricoles et ces producteurs alimentaires locaux peuvent prospérer. Même dans des contextes aussi compliqués que le Soudan du Sud, ces investissements locaux donnent des résultats positifs.

Soutenir les solutions locales

Dans l'État de Warrap, les petits agriculteurs de Tonj South s'adaptent au changement climatique en transformant les plaines inondables qui engloutissent leur village en rizières. Grâce à la formation du PAM sur les meilleures pratiques agronomiques et en fournissant des semences de qualité, la communauté a travaillé dur pour construire des digues pour protéger leurs terres contre les inondations et creusé des fosses pour récupérer l'eau de pluie afin de sécuriser l'accès à l'eau tout au long de l'année.

Pendant trois années consécutives, et malgré les inondations qui ont englouti d'autres régions du Soudan du Sud, la communauté agricole de Tonj South a cultivé sa propre nourriture en quantité suffisante et a comblé la période de soudure - un objectif que la plupart des ménages ruraux auraient du mal à atteindre sans moyens de subsistance et soutien à la résilience.

L'un de ces agriculteurs est John Mabior, qui avait presque abandonné sa communauté et prévoyait de quitter la maison. Il a maintenant plus que doublé sa récolte de sorgho, de riz, de manioc et de haricots, entre autres cultures, et a lancé sa propre entreprise en vendant le surplus de son travail.

Son succès a inspiré les jeunes autrefois désœuvrés de sa communauté à suivre son exemple. "Nous rêvions de quitter le village pour aller dans un endroit meilleur. Mais maintenant, je vois que mon avenir est là", me dit-il.

Parmi les autres exemples de résilience, citons les femmes déplacées de l'État d'Unity, dont les terres ont été submergées pendant trois ans et qui participent maintenant à une initiative locale visant à fabriquer du combustible de cuisine à partir de jacinthes d'eau envahissantes comme alternative sûre et propre au charbon de bois et au bois de chauffage.

Mettre les Sud-Soudanais sur la voie d'un relèvement rapide est possible si nous accordons la priorité aux petits agriculteurs qui trouvent des solutions locales aux problèmes locaux. Plus ces initiatives locales s'implanteront à travers le pays, plus il sera facile d'apporter la paix et la prospérité à la plus jeune nation du monde.

Ceux qui cherchent à aider les habitants du Soudan du Sud à surmonter les défis auxquels ils sont confrontés en raison du réchauffement climatique - désormais la norme dans un avenir prévisible - peuvent le faire en soutenant des initiatives qui renforcent la résilience aux chocs climatiques. C'est le moyen le plus sûr pour le peuple sud-soudanais de s'approprier son avenir et de réaliser ses aspirations.