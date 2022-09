Gabon: Lastourville / Le poteau électrique de tous les dangers

La famille Edouard Yaka Thomas, habitant le quartier Mouananzokou, dans la commune de Lastoursville, vit quotidiennement la peur au ventre. Elle est sous la menace de l'effondrement d'un poteau électrique.

La maison de ladite famille est exposée au danger, non seulement du poteau qui peut endommager l'habitat, mais surtout, celui de l'électrocution des occupants. Le propriétaire du terrain a multiplié les correspondances à l'endroit de la Direction générale de la SEEG, et la direction régionale de la SEEG Haut Ogooué-Ogooué Lolo, sans suite pour le moment. Et ce, depuis 2019.

La famille Edouard Yaka Thomas appelle la direction de la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG) de Koula-Moutou et celle de Franceville à trouver la solution au poteau électrique qui menace, non seulement sa maison, mais surtout ceux qui y habitent. Le propriétaire du terrain a multiplié les correspondances à l'endroit de la Direction générale de la SEEG, et la direction régionale de la SEEG Haut Ogooué-Ogooué Lolo, sans suite pour le moment." Nous sommes en danger permanent. Nous sommes à Mouanzokou. Ma famille et moi vivant la peur au vent chaque jour à cause de ce poteau, qui peut nous surprendre à tout moment" lâche Edouard.

C'est un poteau électrique qui s'affaisse du jour le jour avec l'érosion qui dicte sa loi. Avec l'arrivée de la saison des pluies, le risque devient très élevé de le voir s'effondrer. Le responsable de la famille appelle à la responsabilité de la direction de dame SEEG de Koula-Moutou et celle de Franceville afin d'éviter le pire. " Nous ne voudrions pas voir le médecin après la mort. Je ne sais pas ce que ça coûte de parer au plus presser pour éviter au plus tôt ce qui pourrait arriver de déplorable. Il faut que les responsables prennent au sérieux cette menace du poteau. Cela n'arriva pas qu'aux autres, ce sont nos voisins et nous sommes d'avis avec eux" fait savoir un voisin indigné.

Edouard Thomas a lancé un appel aux responsables de la SEEG afin que solution soit trouvée. Il a l'impression que cet appel est tombé dans les oreilles des sourds. "Cette maison vit dans le risque de ce poteau que les érosions ont tant usé. Nous avons lancé un appel à la direction de la SEEG de Koula-Moutou et celle de Franceville. Nous voulons que la hiérarchie de cette société prenne ses responsabilités afin d'éviter le pire".

Les agents de la SEEG seraient passés à plusieurs reprises faire le constat, mais rien n'y est fait. Ce qui d'ailleurs indigne Edouard et ses voisins car le pire peut arriver et ce serait "médecin après la mort". Chose que le voisinage ne souhaite pas.