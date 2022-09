Sénégal: Entreprenariat féminin - Les femmes interviennent plus dans le commerce avec un taux de 45,4%

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a réalisé une " étude sur la contribution de l'entreprenariat et du leadership féminins à la valeur ajoutée de l'économie sénégalaise ".

Dans le document consulté par Lejecos, l'étude révèle que les femmes participent à la création de la richesse et elles sont plus actives dans le secteur tertiaire.

"En effet, la répartition des femmes entrepreneures selon les secteurs d'activités révèle que près de la moitié des entreprises formelles appartenant à une femme sont dans le commerce (45,4%). Ensuite, viennent les activités financières et d'assurance2 (14,9%), les activités pour la santé humaine et l'action sociale (10,4%), l'hébergement et la restauration (8,5%) et l'enseignement (5,0%). La construction et les transports sont des activités où l'entreprenariat et le leadership féminins sont quasi inexistants avec respectivement des parts de 0,2% et 0,3% ", lit-on dans le document.

L'analyse de la nationalité des entrepreneures laisse apparaître la prédominance des sénégalaises (94,5%). Elles sont suivies par les entrepreneures de nationalité française (1,8%), des autres nationalités africaines (1,4%), burkinabé (0,9%) et guinéenne (0,7%).

L'étude s'est également intéressée au niveau d'instruction des entrepreneures.

Selon le document, il ressort des résultats du Rge de 2016 que 92,0% des entrepreneures ont atteint au moins le niveau d'études moyen. En outre, trois (03) entrepreneures sur cinq (05) ont atteint le niveau supérieur. Cependant, 1,5% des entrepreneures n'ont pas reçu d'instruction.

Pour appréhender l'âge des femmes propriétaires d'entreprises, précise-t-on, il a été retenu de les classer en trois tranches d'âges. Plus de la moitié (57,1%) des entrepreneures ont un âge compris entre 35 et 55 ans, tandis que 23,8% ont moins de 35 ans et 19,1% ont plus de 55 ans.

La situation matrimoniale désigne l'état conjugal d'une personne au regard de la loi et des coutumes. Il ressort du graphique ci-dessous que 76,9% des entrepreneures sont mariées, 14,3% sont célibataires et 4,2% divorcées.