Algérie: Plusieurs projets réalisés pour lutter contre la pollution

Alger — Plusieurs projets ont été réalisés, dans le cadre des actions du gouvernement visant à lutter contre les différentes formes de pollution urbaine, selon la Déclaration de la politique générale du gouvernement dont l'APS a obtenu une copie. Il s'agit notamment de la réalisation de trois stations de transfert de déchets à Mostaganem, Sidi Bel Abbes et Mascara, la réalisation et l'équipement de trois stations de compostage de déchets dans les mêmes wilayas, la réalisation et l'équipement de 27 stations de traitement de lixiviats d'une capacité de 80 m3/jour, l'engagement des travaux d'éradication de 77 décharges sauvages et le lancement de 38 études d'éradication relatives à ces décharges, selon le document.

Le bilan du gouvernement fait état également du lancement des travaux de réalisation d'un Centre d'enfouissement techniques (CET) à M'Sila et des études pour la réalisation de deux autres CET à Adrar et Tamanrasset.

En outre, huit études de réalisation et d'équipement de décharges contrôlées et une étude de faisabilité technico-économique portant sur l'intégration de l'utilisation transport ferroviaire dans l'élimination des déchets ménagers au niveau de la capitale, ont été lancées.

Une feuille de route pour l'amélioration du cadre de vie dans les quartiers urbains et les nouvelles villes a été mis en place, selon le bilan qui évoque également le suivi du projet de réhabilitation de l'ancienne décharge d'Oued Smar, devenue parc urbain ainsi que celui de l'aménagement et de dépollution d'Oued El-Harrach.

S'agissant de la dépollution industrielle, le document fait ressortir l'exportation de 35% du gisement national en PCB (1.989,248 tonnes) et l'élimination de 50% du stock des déchets cyanurés du territoire national, soit 284.113 tonnes.

En matière d'économie circulaire, les efforts du gouvernement se sont focalisées sur l'organisation des filières de valorisation des déchets (batteries usagées, pneus usagés, huiles usagées, papiers et cartons, déchets d'activité de soins, déchets d'équipements électriques et électroniques et le plastique).

Dans le cadre de la promotion des startups et des micro-entreprises, il a été procédé à l'orientation de 400 porteurs de projets innovants dans le domaine de l'environnement par la cellule interne d'orientation et la formation de 300 startups et entrepreneurs verts et leur accompagnement dans la réalisation de leur modèle d'affaire vert (green business canevas).

Concernant la protection de la biodiversité, les actions réalisées concernent l'extension du réseau d'aires protégées marines et terrestres, par le lancement du classement de quatre nouveaux sites, l'actualisation de la stratégie nationale de gestion intégrée des zones côtières ainsi que la réalisation d'un Système d'information géographique du suivi de l'état du littoral (SIG).

Il a été créé, dans le même cadre, huit coopératives spécialisées dans la valorisation des plantes aromatiques et médicinales, alors que 15 groupements apicoles ont été dotés de 150 ruches avec essaims et 1.500 pêcheurs ont bénéficié de formation sur les principes de la pêche responsable et de l'aquaculture durable, a ajouté la même source.

En matière de sensibilisation et d'éducation environnementale, sur les 10.000 clubs de l'environnement existants à travers le territoire national, 658 clubs ont été installés et 892 ateliers pédagogiques ont été organisés durant la période 2021-2022".

Il a été procédé également à l'organisation de 476 campagnes de nettoiement et de désinfection, de 1.228 journées d'information et de sensibilisation, de 414 campagnes de reboisement et de 333 sorties pédagogiques, selon le document.

S'agissant du développement local, le gouvernement a poursuit la mise en oeuvre du programme de mise à niveau des zones d'ombre, dont 24.672 projets, totalisant 258,47 milliards DA, sont déjà achevés.

Selon la même source, la population bénéficiaire de ces projets achevés s'élève à 5,6 millions d'habitants au niveau de 10.071 zones réparties à travers 334 communes.

En sus, il a été lancé et réalisé un programme destiné au développement socioéconomique de la wilaya de Khenchela, portant sur 55 opérations pour une enveloppe globale de 113,305 milliards DA, répartis à travers 14 secteurs, dont 40 projets sont déjà lancés et 15 en cours de lancement, d'après le bilan du gouvernement.