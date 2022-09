Algérie: Nécessité de permettre aux handicapés d'accéder à des formations adaptées

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, a insisté lundi à Alger, sur l'importance de permettre aux personnes handicapées d'accéder à des programmes de formation professionnelle dans des spécialités adaptées.

Lors d'une visite d'inspection avec le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, au centre médico-pédagogique des attardés mentaux de Ain Taya et au centre de formation professionnelle et d'apprentissage des handicapés moteurs à Kouba, Mme Krikou a fait savoir que cette visite s'inscrivait "dans le cadre de la coordination sectorielle visant à s'enquérir des modalités permettant aux personnes handicapées d'accéder au monde de travail en bénéficiant de programme de formation professionnelle dans des spécialités adaptées à leurs capacités et compétences".

Après avoir évoqué les mesures prises par le ministère de la Solidarité nationale en matière de prise en charge psychologique, pédagogique et d'enseignement spécialisé des personnes aux besoins spécifiques au niveau des établissements relevant du secteur, Mme Krikou a rappelé que le nombre global des enfants handicapés qui sont pris en charge au niveau de ces établissement sur le territoire national s'élevait à près de 30.000 enfants ayant différents handicapes (moteur, auditif, visuel et mental).

Il a affirmé que le rôle des opérateurs économiques et des artisans en tant que partenaires actifs consiste à dispenser une formation pratique aux apprentis handicapés pour qu'ils puissent acquérir les connaissances et les expériences professionnelles et accéder au monde de l'emploi.

La délégation ministérielle s'est enquise, durant cette visite, des capacités matérielles et humaines disponibles pour accompagner cette catégorie de la société dans différents domaines de prise en charge psychologique et pédagogique ainsi que la formation professionnelle.

Des explications exhaustives ont été données à cette occasion sur les réalisations et les créativités des personnes handicapées dans les différents spécialités et métiers.