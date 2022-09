Afrique du Nord: Sommet arabe - Les dirigeants arabes confirment leur participation

Alger — Les souverains et chefs d'Etat arabes ont accueilli favorablement l'invitation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à prendre part au 31e Sommet arabe prévu les 1 et 2 novembre prochain à Alger et exprimé leur soutien aux nobles démarches entreprises par l'Algérie pour l'unification des rangs de la nation arabe. L'ensemble des souverains et dirigeants arabes invités ont affirmé leur participation et leur volonté d'œuvrer pour la réussite de cette importante échéance arabe.

Les envoyés spéciaux du président de la République ont sillonné, des jours durant, les capitales des pays arabes où plusieurs dirigeants leur ont confirmé leur participation au Sommet et leur volonté de concourir à sa réussite pour sortir avec des résultats à la hauteur des aspirations des peuples arabes.

La première invitation à prendre part au Sommet d'Alger a été adressée au président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, un indicateur de la place centrale qu'occupera la cause Palestinienne dans l'ordre du jour du Sommet arabe d'Alger.

Au Caire, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra, a remis au président palestinien, la lettre d'invitation du président de la République pour participer au Sommet.

Le président palestinien a exprimé, lors de cette audience, "ses remerciements" au Président Tebboune pour son "soutien permanent à la cause palestinienne", réaffirmant, par la même occasion, "sa détermination à participer au Sommet et à concourir à la réussite de ses travaux à travers la réalisation de conclusions qualitatives".

M. Lamamra a également remis, au Caire, une invitation officielle au président égyptien, Abdel-Fattah al-Sissi, lequel a salué les efforts et démarches du président de la République pour assurer le succès du prochain Sommet arabe, affirmant "sa volonté de participer et de contribuer personnellement au soutien de ces efforts pour que cette échéance arabe importante soit sanctionnée par des résultats à la hauteur des aspirations des peuples arabes".

De son côté, le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a remis la lettre d'invitation pour participer au Sommet à Son Altesse, l'Emir de l'Etat du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al- Jaber Al-Sabah, et ce, lors d'une audience qui lui a été accordée par Son Altesse le Prince héritier, Cheikh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, qui a salué, à cette occasion, les efforts laborieux consentis par l'Algérie pour la réussite de cet important rendez-vous arabe, assurant que "le Koweït sera le premier présent et le dernier à partir".

Même affirmation affichée par son Altesse, l'Emir de l'Etat du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, à qui M. Arkab avait remis la lettre d'invitation, lequel a assuré "la pleine disposition de l'Etat du Qatar à contribuer efficacement au succès du Sommet et à la mise en œuvre de ses recommandations". Il a, en outre, réaffirmé "le soutien de son pays aux efforts consentis par l'Algérie pour faire de ce Sommet un rendez-vous rassembleur".

C'est avec le même engouement que le président de l'Etat des Emirats arabes unis, son Altesse cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane a confirmé sa participation personnelle au Sommet arabe d'Alger et la disposition de son pays à "travailler sur plusieurs niveaux pour assurer le succès de ce rendez-vous arabe d'envergure", formulant le souhait de voir "le Sommet couronné de résultats à la hauteur des défis et répondant aux aspirations des peuples arabes".

A Mascate, M. Arkab a été reçu par Son Altesse Asa'ad Ben Tariq Al Said, vice-premier ministre chargé des relations et des affaires de coopération internationale, représentant spécial du Sultan d'Oman, lequel a confirmé la participation de son pays au Sommet organisé "dans un contexte régional et international qui exige plus que jamais consensus et entente".

Pour sa part, le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazaouani a également reçu la lettre d'invitation au Sommet d'Alger, qui lui avait été remise par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Brahim Merad. A cette occasion, le Président mauritanien avait, lui aussi, confirmé sa participation au rendez-vous arabe.

Le ministre de l'Energie et des Mines a été reçu à Manama par Son Altesse, Cheikh Mohammed Bin Mubarak Al Khalifa, représentant spécial de sa Majesté le Roi de Bahreïn, le Roi Hamed Ben Issa Al Khalifa, à qui il a remis la lettre d'invitation adressée par le Président de la République au roi du pays.

A cette occasion, le roi Cheikh Bin Mubarak Al Khalifa a salué les efforts de l'Algérie pour assurer le succès du sommet arabe, affirmant la pleine disposition du Royaume à adhérer à cette démarche louable, au service des intérêts de la nation arabe.

Les présidents du Sénégal et d'Azerbaïdjan parmi les invités d'honneur de l'Algérie

Par ailleurs, M. Brahim Merad a remis une invitation officielle au président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Yunus al-Menfi pour participer aux travaux du Sommet d'Alger. Le responsable libyen a confirmé "sa participation en personne aux travaux du Sommet et sa contribution aux côtés des dirigeants des pays arabes frères pour sortir avec des résultats concrets et positifs".

Après avoir reçu le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, qui lui a remis l'invitation officielle, le Roi de Jordanie Abdallah II a fait part de sa disponibilité à participer au prochain sommet arabe en considération et en appui aux efforts laborieux consentis par l'Algérie pour l'unification des rangs arabes et le renforcement de la coopération et de la solidarité dans le monde arabe".

Le ministre de l'Intérieur a remis une invitation officielle du président de la République à son homologue tunisien, Kaïs Saïed.

A Beyrouth, M. Tabi a remis l'invitation officielle au président Libanais, Michel Aoun, qui a salué les efforts laborieux consentis par l'Algérie pour assurer la réussite du prochain Sommet arabe, et exprimé la disposition du Liban à participer et à contribuer au succès de cet important évènement arabe".

Pour sa part, le Président du Conseil soudanais de souveraineté transitoire, le général Abdel Fattah al-Burhan, qui a reçu le ministre du Commerce et de la promotion des exportations, Kamel Rezig, qui lui a remis une invitation officielle pour participer au Sommet d'Alger, a souligné "l'attachement de son pays à concourir à la réussite de ce rendez-vous arabe important".

Rezig a également remis une invitation officielle au président du Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, qui a exprimé sa pleine disposition à participer au Sommet qu'il a qualifié d'"historique".

De son côté, le président irakien, Barham Salih qui a également reçu une lettre d'invitation pour participer au sommet arabe d'Alger, a affirmé, que "l'Iraq sera présent et participera activement au prochain Sommet arabe", tout en exprimant "son souhait de rencontrer le Président Tebboune et d'œuvrer à la réussite de cet important rendez-vous".

A Riyad, M. Tabi a remis une lettre d'invitation adressée par le président Tebboune au Serviteur des deux Lieux saints de l'Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud. Le ministre d'Etat aux Affaires étrangères et membre du Conseil des ministres du Royaume d'Arabie Saoudite, Adel Al-Jubeir qui a reçu la lettre d'invitation adressé au Roi Selmane a salué les efforts laborieux consentis par le Président Tebboune pour faire de ce Sommet un rendez-vous rassembleur pour une action arabe commune", exprimant "la pleine disponibilité du Royaume d'Arabie Saoudite à faire aboutir ces démarches nobles à même de préserver l'unité de la Nation arabe".

Par ailleurs, le président sénégalais, Macky Sall, a reçu une lettre d'invitation de la part du Président Tebboune pour prendre part aux travaux du Sommet arabe d'Alger, en tant qu'invité d'honneur en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine (UA). Le Président sénégalais a fait part de son attachement à participer personnellement aux travaux du Sommet et soutenir les efforts de l'Algérie visant à jeter les ponts de la coopération et de la solidarité entre les espaces arabe et africain".

Aussi, le Président azerbaïdjanais, M. Ilham Aliyev a reçu la même invitation pour prendre part en tant qu'invité d'honneur en sa qualité de président en exercice du Mouvement des Non-alignés.