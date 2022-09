Congo-Kinshasa/Sierra Leone: Echos des Léopards - Neeskeens Kebano, le grand absent du match de ce mardi contre la Sierra Léone

En l'absence de Marcel Tisserand, de Dieumerci Mbokani et de Chancel Mbemba, Neeskens Kebano, un des doyens de l'actuelle sélection de la RDC, a été promu capitaine de l'équipe, mais qui n'a malheureusement porté le brassard que pendant quelques minutes vendredi 23 septembre, au match amical contre les Etalons du Burkina-Faso.

Le sociétaire de Fulham en Angleterre a quitté la pelouse à la première mi-temps de suite d'une blessure, qui va l'obliger finalement de quitter la sélection à Casablanca et rejoindre son club en Europe pour des soins appropriés.

Le sélectionneur de l'équipe, Sébastien Desabre l'a annoncé lundi à travers un communiqué de presse, regrettant l'absence de celui sur qui, il voulait monter sa philosophie tactique de jeu. Neeskens Kebano sera donc le grand absent ce mardi 27 septembre contre la Sierra Léone. Kebano n'est pas rentré seul, il est rentré ensemble avec Chadrack Akolo, lui-aussi, blessé et réclamé vite par son club Saint Gall (Suisse) pour des soins.

Le match contre la Sierra Léone se jouera au même stade ; le stade Père Jego, à Casablanca, et à la même heure, soit 17h, heure de Kinshasa.

33 sélections, 6 buts marqués pour Kebano

Neeskeens Kebano né en France des parents congolais, a fait ses débuts en équipe nationale en 2014, sélectionné par le coach Jean-Florent Ibenge.

Il honore sa première sélection face à la Côte d'Ivoire, à Abidjan, match remporté par les Léopards 4-3. Neeskens marque un des quatre buts congolais. Première sélection, premier but.

A la CAN 2015, il est parmi les 23 de Florent Ibenge, mais une blessure au genou l'empêche de jouer les premiers matchs de la compétition. C'est lors des quarts de finale qu'il entre en jeu pour la première fois. Entrant à la 67e minute, son équipe est alors menée 2-1 par le Congo, Kebano s'illustre en réalisant deux passes décisives (l'une à Joël Kimwaki sur coup franc, l'autre à Dieumerci Mbokani) permettant à la République démocratique du Congo de l'emporter 4-2 et de se qualifier pour sa première demi-finale depuis 1998.

Il est sélectionné par Florent Ibenge pour disputer la Coupe d'Afrique des nations 2017. Il marque son premier but en CAN contre la Côte d'Ivoire. A ce jour, Neeskens Kebano, 30 ans, compte 34 sélections et 6 buts marqués.

Un stage de réarmement moral

A ce jour, les Léopards seniors sont en stage bloqué de dix jours, soit depuis le 20 Septembre dernier à Casablanca, au Maroc où préparent leur match officiel contre la Mauritanie au mois de mars 2023, la double confrontation en aller et retour, comptant pour la 3ème et 4ème journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN Côte d'Ivoire 2024. Un stage de réarmement moral pour se relancer dans l'échiquier international. Durant les 4 dernières années, la prestation de l'équipe nationale ne fait que baisser. Depuis 2018, les Léopards ont livré 36 matches, pour seulement 7 victoires. Le reste, il faut compter 15 défaites, contre 15 matches nuls. Ils ont marqué 33 buts, contre 43 encaissés. Depuis janvier 2022, l'équipe nationale de la RDC n'a gagné aucun match.

Ci-après, les statistiquesdu 27 mars 2018 au 24 septembre 2022 :

-2018

Tanzanie-RDC 2-0,

-Nigeria-RDC 1-1,

-Liberia-RDC 1-1,

-RDC-Zimbabwe 1-2,

-Zimbabwe-RDC 1-1,

-Congo Brazza-RDC 1-1,

2019

-RDC-Liberia 1-0,

-RDC-Burkina Faso 0-0;

-Kenya-RDC 1-1,

-RDC-Ouganda 0-2,

-Egypte-RDC 2-0,

-Zimbabwe-RDC 0-4,

-Madagascar-RDC 2-2 4-2pp

-Algérie-RDC 1-1,

-Cote d'ivoire-RDC 3-1,

-RDC-Gabon 0-0,

-Gambie-RDC 2-2,

2020

-Burkina Faso-RDC 3-0,

-Maroc-RDC 1-1,

-RDC-Angola 0-0,

-Angola-RDC 0-1,

2021

-Gabon-RDC 3-0,

-RDC-Gambie 1-0,

-Tunisie-RDC 1-0,

-RDC-Mali 1-1,

-RDC-Tanzanie 1-1,

-Bénin-RDC 1-1,

-RDC-Madagascar 2-0,

-Madagascar-RDC 1-0,

-Tanzanie-RDC 0-3,

-RDC-Bénin 2-0,

2022

-Bahreïn-RDC 1-0,

-RDC-Maroc 1-1,

-Maroc-RDC 4-1,

-RDC-Gabon 0-1,

-Soudan-RDC 2-1,

-RDC-Burkina Faso 0-1,

-RDC-Sierra Leone ???