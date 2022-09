Cameroun: Jean Godefroy Bidima - L'ingénieur des " Ponts et sentiers "

Il vient d'être porté à la tête de cette nouvelle collection des Editions Flore Zoa.

Au football, l'on aurait parlé du Mercato. Ou d'une nouvelle recrue qui arrive dans l'environnement de l'édition. Les Editions Flore Zoa renseigne le grand public qu'elle a créé en son sein, une nouvelle collection, dénommée " Ponts et sentiers ", et qui est dirigée par Jean Godefroy Bidima.

Ainsi, l'ingénieur des " Ponts et sentiers " mesure déjà l'ampleur de ses responsabilités et montre surtout qu'il est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il le dit avec ses propres mots. " Un pont relie et un sentier conduit ", écrit-il. Il développe toute une philosophie autour de ce projet fort interpellateur. " Les hommes et les animaux traversent des ponts et sillonnent les sentiers. Un pont exprime un écart et traduit la relation comme promesse. Un sentier conduit vers des aventures et des recherches ".

D'après ses prévisions et précisions sur la matière, il indique que la collection " Ponts et sentiers " a pour ambition d'établir et ou de dynamiter des ponts culturels afin d'explorer et ou de miner certains aspects des sentiers intellectuels, artistiques, théologiques, politiques, techniques et scientifiques de ce début du XXI ème siècle qui nous paraît déjà bien encombrant. Il s'agira pour les auteurs de fournir de courts essais théoriques clairs, didactiques avec une dimension pratique autour des divers sujets qui seront autant de sentiers que de chantiers.

A l'aune de la 8è édition du prix littéraire les Afriques, Jean Godefroy Bidima, est dans la mise en perspective. " Nous prions nos futurs auteurs de nous soumettre des textes édifiant des Ponts et sentiers entre plusieurs thématiques. Il est question de travailler sur les croyances et les sciences ; les Médias et les techniques ; les sociétés et les marchés ; la production du savoir et la distribution des places, la vie intellectuelle et vie politique ; l'éthique et médecine ; les médecines et les croyances ; le numérique et le juridique ; l'Afrique et l'Europe ; l'Afrique et l'Asie ; l'Afrique, les US, les Caraïbes et l'Amérique du Sud ; l'art, le marché et la création.

Jean Godefroy Bidima est un universitaire connu et reconnu. Il fait des études de Philosophie et de Sciences de l'Art respectivement aux Départements de Philosophie et d'Arts Plastiques et Sciences de l'Art à la Sorbonne (Université Paris I Panthéon-Sorbonne). Il est ancien directeur de programme au Collège International de Philosophie de Paris et ancien Maître de Conférences-Invité à l'Université de Bayreuth (Allemagne). Depuis 2004, Jean Godefroy Bidima est Professeur Titulaire (Tenured Full Professor), détenteur de la Chaire Yvonne Arnoult à l'Université Tulane (New Orleans- USA).