Congo-Brazzaville: Education - Un document stratégique de l'enseignement technique et professionnel en voie d'être produit

La vingt-cinquième session du Conseil national de l'enseignement technique et professionnel s'est ouverte le 27 septembre, sous le patronage du ministre en charge de ce département, Ghyslain Thierry Maguessa Ebome. L'objectif est de consulter les acteurs de l'éducation sur l'avenir du système éducatif dont l'enjeu reste celui d'ériger les pratiques neuves au croisement de l'introspective et de la prospective d'une nouvelle gouvernance de ce sous-secteur.

Pendant trois jours, les participants vont proposer des dispositions pratiques et éclairées pour cette année qui prennent en compte la réforme en cours amorcée depuis plus d'un an, " réforme qui s'organise autour des priorités suivantes : la refonte de l'organigramme du ministère de l'Enseignement technique et professionnel ; la réforme des systèmes d'évaluation des examens et concours professionnels en accordant une place aux épreuves pratiques et à la double évaluation, impliquant les pédagogues et les entreprises afin de permettre à nos apprentis de s'approprier les situations du monde professionnel, etc. ", a déclaré le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghyslain Thierry Maguessa Ebome.

Il nous a été donné de constater, a-t-il poursuivi, que plus de 70% des bacheliers du secteur de l'Enseignement technique sont obligés de ne pas poursuivre leur formation, faute de structures d'accueil. Pour réussir cette réforme, pense-t-il, des Brevets de techniciens supérieurs doivent progressivement se nationaliser.

Dans la perspective des états généraux, a conclu le ministre, la réflexion collective doit prendre en ligne de compte tous les instruments disponibles et toutes les études menées par le Projet de développement des compétences et pour l'employabilité et le Projet de développement des compétences et des ressources humaines afin de produire un document stratégique unique de développement de l'enseignement technique et professionnel.

Auparavant, le directeur général de l'Enseignement professionnel, secrétaire permanent du Conseil, Christophe Lia, a indiqué que cette énième rencontre annuelle des principaux acteurs de ce sous-secteur éducatif intervient dans un contexte particulier du plan d'actions prioritaires et biennal 2022-2023. " Longtemps rattaché aux autres départements ministériels, le moins que l'on puisse dire est que l'enseignement technique et professionnel n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière dans le système éducatif congolais : l'inefficacité du système ; l'inadéquation et l'insuffisance des ressources pédagogiques ; l'inégalité et le délabrement des infrastructures scolaires ... ", a-t-il commenté.