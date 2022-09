Cote d'Ivoire: Administration publique - Un code de déontologie et une charte d'éthique bientôt en vigueur

C'est une nouvelle donne. Les acteurs de la société civile et les responsables des organisations syndicales signataires de la nouvelle trêve sociale étaient en séminaire à l'ENA hier jeudi 22 septembre.

Et ce, sur invitation du ministère de la Fonction publique. Ces assises dites séminaire d'approbation du projet d'ordonnance portant code de déontologie et charte d'éthique des agents publics étaient présidées par le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, N'Golo Coulibaly, en présence des ministres Anne Désirée Ouloto (Fonction publique) et Epiphane Zoro Bi Ballo (Promotion de la Bonne Gouvernance et Lutte contre la corruption).

N'golo Coulibaly, à l'ouverture des travaux, s'est félicité de la prise de conscience collective pour une bonne gestion des affaires publiques qui est en train de s'opérer dans l'administration publique. Et cela, a-t-il poursuivi, grâce à l'engagement de la ministre de la Fonction publique. Se félicitant des acquis de la nouvelle trêve sociale, le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a invité les partenaires sociaux à s'approprier ce projet d'ordonnance, afin de sensibiliser leurs mandants. A l'effet de s'inscrire dans la bonne exécution du service public qui s'impose désormais à eux.

Pour sa part, la ministre Anne Ouloto a salué la tenue de ces assises. Elle a expliqué que l'administration publique ivoirienne doit s'adapter aux standards nouveaux et modernes de gestion. Si par le passé, a-t-elle indiqué, certaines pratiques ont contribué à ternir son image, l'engagement aujourd'hui c'est de lui donner un nouveau visage. " Nous devons ouvrir une nouvelle ère pour notre pays. Ces choses-là doivent être derrière nous. Et nous sommes tous interpelés ", a-t-elle relevé.

Précisant qu'il faut un changement de comportement face à la chose publique. " (... ) Il est généralement entendu que, par essence, les fonctionnaires et agents de l'Etat, tel un sacerdoce, portent le service républicain aux citoyens, au bien et au progrès de la collectivité. En ce sens, ils se doivent d'accomplir leurs tâches, sans compromis, fidèlement attachés à des règles, des principes et des valeurs ", a rappelé la première responsable de l'administration publique ivoirienne.

Avant de faire remarquer que ce texte fusionne les grands principes des codes et chartes sectoriels pour fixer aux fonctionnaires et agents de l'Etat leurs obligations et responsabilités, réglemente les rapports entre eux et leur fait obligation de partager un idéal commun donc les fonctionnaires et agents de l'Etat y étant assujettis devraient strictement l'appliquer, et éviter conséquemment la corruption, la concussion et le détournement des deniers publics. Tout manquement, conscient ou non, devrait être dénoncé, rendu public et sanctionné.