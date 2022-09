Congo-Brazzaville: Ministère de l'Economie - Jean-Baptiste Ondaye a pris ses fonctions

Le nouveau ministre de l'Economie et des Finances, Jean-Baptiste Ondaye, a officiellement pris ses fonctions le 27 septembre à Brazzaville, en présence des agents et cadres de ce département, à l'issue d'une cérémonie de passation de service avec son prédecesseur.

Le ministre entrant de l'Economie a été nommé le 24 septembre dernier dans le gouvernement Makosso II, succèdant à Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babackas. Conscient de la tâche qui l'attend, Jean-Baptiste Ondaye a déclaré : " Je puis vous assurer que j'entends placer l'exercice de ma responsabilité sous le sceau du raffermissement des avancées réalisées par notre pays dans le domaine économique... ". A cet effet, il veut compter sur la disponibilité, l'ardeur au travail de ses nouveaux collaborateurs et le soutien de la tutelle pour relever les défis.

" Je voudrais compter sur la disponibilité, la compétence et l'efficacité des femmes et des hommes en service dans ce ministère, pour la conduite des affaires qui m'ont été conférées, car ce sont eux qui conditionnent l'aboutissement de toute entreprise ; ce sont eux qui constituent la première ressource, de loin la plus déterminante ", a indiqué Jean-Baptiste Ondaye.

Le nouveau ministre de l'Economie s'est également félicité du travail accompli par la ministre sortante, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babackas, durant toutes les années passées à la tête de ce département. " Madame la ministre, je voudrais vous adresser mes sincères remerciements pour toutes les informations appuyées par les documents que vous avez mis à ma disposition à l'effet d'assurer la continuité du service public dans le domaine qui nous concerne ici, à savoir celui de l'économie de notre pays ", a-t-il dit.

Jean-Baptiste Ondaye a poursuivi : " Je ne doute pas un seul instant qu'entre vous, madame la ministre, et moi-même, se poursuivra, avec plus d'allant, ce même type de collaboration fructueuse que nous avions entretenue dans le cadre de la task-force dédiée à l'élaboration et à la mise en œuvre du Plan national de développement ".

La ministre sortante, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babackas, de son côté, a rappelé que dans un contexte de programme avec le Fonds monétaire international, les différents chantiers en cours de réalisation au sein du ministère en charge de l'Economie sont autant d'enjeux nécessitant la conjugaison harmonieuse d'efforts de tous, pour leur achèvement et ce, dans l'intérêt supérieur du pays. " ... Vous prenez le relais dans une maison bien tenue avec des collaborateurs prêts à servir dans le cadre d'un choix affirmé de politiques publiques orientées vers une économie forte, diversifiée et résiliente pour une croissance inclusive et un développement durable irréversible. Ma mission étant arrivée à son terme, il vous appartient désormais de veiller à la destinée dudit ministère", a-t-elle fait savoir.

S'adressant aux collaborateurs, elle a déclaré: " Je suis convaincue de la franche collaboration et du soutien décisif que vous apporterez à mon successeur pour l'atteinte des objectifs qui lui seront assignés, par votre professionnalisme hautement apprécié et jamais démenti durant ces mois passés à mes côtés ".