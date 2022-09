Congo-Brazzaville: Université Denis-Sassou-N'Guesso - Les étudiants vont bientôt intégrer le campus

Plusieurs étudiants de différents instituts et facultés de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN) ont participé à la journée portes ouvertes, le 26 septembre, pour se faire une idée des conditions de logement et d'intégration des résidences universitaires.

Les portes des campus de l'UDSN seront ouvertes bientôt. Ces résidences universitaires hébergeront les étudiants, chercheurs et stagiaires inscrits dans un programme d'enseignement ou de recherche dans un établissement supérieur public ou privé conventionné, boursier ou non boursier. L'admission dans ces résidences universitaires n'est définitive qu'après accord de la commission d'admission et du paiement des frais de logement en guise de garantie.

Les dispositions financières prévoient que la caution du loyer ou dépôt de garantie soit réglée avant l'occupation effective de la chambre. Le montant est de 10 000 FCFA pour les étudiants congolais et ressortissants de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, tandis que les étudiants non ressortissants de cette zone doivent payer 50 000 FCFA.

Il convient de rappeler que l'UDSN, située à Kintélé, établissement d'enseignement supérieur à vocation panafricaine, a été inaugurée le 5 février 2021 en présence de plusieurs chefs d'Etat. Les domaines de pointe constituent l'offre de formation dans ses onze établissements dont l'ouverture se fait de façon séquentielle : faculté de science et technologie ; institut des sciences techniques appliquées ; école de mines, de l'hydraulique et de l'énergie ; institut supérieur de sciences et techniques de la communication ; école polytechnique supérieure ; la faculté des sciences techniques ; école supérieure de télécommunications. L'objectif étant de fournir au pays les compétences au service du développement et répondre à la problématique du chômage des jeunes diplômés à travers l'adéquation formation-emploi.

Si lors de la première année académique les résidences universitaires n'ont pas pu accueillir les étudiants et chercheurs, pour l'année académique 2022-2023, les portes desdites résidences seront ouvertes. Le logement en résidence universitaire faisant partie des biens et services offerts par l'État à l'étudiant pour améliorer sa condition de vie et d'études en milieu universitaire.