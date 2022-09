Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Le ministère de la Santé annonce la fin d'Ebola à Beni

"En ce mardi 27 septembre 2022, après quarante-deux jours de surveillance renforcée sans nouveau cas confirmé, et selon le protocole de l'Organisation mondiale de la santé, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 15e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, qui aura duré un mois et douze jours", a indiqué le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani.

Pour saluer les efforts consentis dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola dans la ville de Beni, Jean-Jacques Mbungani a remercié tous les partenaires qui ont travaillé la main dans la main avec le ministère de la Santé. "Je remercie particulièrement les équipes locales de la Zone de Santé de Beni, la Division provinciale de la Santé du Nord- Kivu et les experts du niveau national qui ont œuvré sans relâche pour l'obtention de ce résultat", a déclaré le ministre.

"Ce résultat est également le fruit de l'appui de nos partenaires techniques et financiers œuvrant toujours à nos côtés dans la gestion des urgences. Cette résurgence, a- t-il révélé, a bénéficié de l'attention particulière du chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a chargé le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, à travers la direction générale de lutte contre la maladie, à apporter toute l'expertise technique nécessaire à l'équipe provinciale et aux équipes locales dans la lutte contre cette résurgence.

A en croire le ministre de la Santé, grâce aux acquis des précédentes épidémies et l'accompagnement de la province et de la nation, l'expertise des équipes locales et leur professionnalisme ont permis de contenir l'épidémie dans les limites de l'aire de santé de Butanuka, dans la Zone de santé de Beni. Malgré la proclamation de la fin de l'épidémie, le ministre Mbungani a précisé que la République démocratique du Congo continue à faire face à d'autres urgences de santé publique telles que le cholera, le monkey pox, la rougeole ... . Pour vaincre ces fléaux, il a invité les communautés à s'engager aux côtés du personnel de santé et des leaders politiques et religieux. Il a ,en outre, souligné qu'au regard de la survenue de l'épidémie de la maladie à virus d'Ebola, souche Soudan en Ouganda, la surveillance transfrontalière devra être renforcée et un plan de préparation devra être mis en place pour les provinces du Nord-Kivu et l'Ituri. Cela, en vue de permettre aux équipes d'être capables de détecter rapidement d'éventuelles urgences de santé publique et ainsi réduire la charge de morbidité et mortalité dans la population.