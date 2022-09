Congo-Brazzaville: Musique - Fredy Massamba signe "Keriko "

Le single " Keriko " de l'artiste musicien Fredy Massamba prépare la sortie officielle de l'album éponyme, prévue pour le 7 octobre prochain sur toutes les plateformes légales de téléchargement et de streaming en version audio et vidéo.

Actuellement en finalisation de l'album à venir, Fredy Massamba, l'Afrosoul, va encore faire délecter les mélomanes de la bonne musique avec ses rythmes favoris : soul, hip-hop et bien sûr la rumba congolaise. Un tempo et un groove qui résonnent aux sons des rythmes et chants d'Afrique et des traditions ancestrales.

Né le 4 octobre 1971 à Pointe-Noire, Fredy Massamba est un auteur-compositeur-interprète congolais. Il s'illustre dans la soul, le hip-hop, le funk ainsi que dans les polyphonies africaines. Il n'est pas arrivé dans le monde de la musique par hasard. De son père lui vient son amour pour la musique. Quant à sa maman, elle chantait dans une chorale grégorienne.

C'est en écoutant la radio que Fredy Massamba découvre la rumba congolaise dès son plus jeune âge. À 14 ans, il intègre la chorale où il commence à chanter et à jouer la percussion. En 1991, il fait partie du célèbre groupe de percussions " Les tambours de Brazza " et commence une tournée mondiale. En 1997, il est contraint de quitter son pays à cause de la guerre qui y éclata.

En Europe, il s'impose comme artiste talentueux et respecté pour son professionnalisme et l'étendue de son registre musical. Il est sollicité dans de nombreux featuring et collaborations avec des artistes de la world music tels Zap Mama, Didier Awadi ou Manou Gallo. Quand il sort "Ethnophony", son premier album solo, il est Kora Awards 2012 à Abidjan, dans la catégorie meilleur artiste masculin Afrique centrale.

Après une tournée internationale, il revient avec un nouveau projet "Makasi" ( force en lingala). Un opus produit par Fred Hirschy qui avait auparavant collaboré aussi dans son précédent opus mixé à New York.

Notons que Fredy Massamba, depuis plus de quinze ans, est sur le devant de la scène avec des tournées à travers le monde ponctuées par des succès dans presque tous les continents, en Afrique, en Europe, aux Amériques, en Asie.